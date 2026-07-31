Movimiento Teatral César Rengifo se incorpora a la Ruta de la Esperanza

El Movimiento Teatral César Rengifo (MNTCR) se incorporará activamente al programa Ruta de la Esperanza, impulsado por el Gobierno nacional, para formar en materia actoral a 500 niñas y niños resguardados en los campamentos transitorios.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Elina Tineo)

Luego de una reunión de trabajo en el Teatro Bolívar de Caracas, la productora general del MNTCR, Carolina Cestari, detalló que la participación de este movimiento en la Ruta de la Esperanza contempla talleres y montajes en teatro, danza y canto.

La idea es brindar un abordaje integral a todos los participantes de los campamentos a través de las artes escénicas.

Ante esto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó el compromiso colectivo en esta coyuntura: “Entre todos estamos de pie y vamos a avanzar”.

Por otro lado, Cestari informó que la agenda del Teatro Bolívar ya se encuentra definida hasta diciembre de este año, mientras que en octubre comenzarán la planificación correspondiente al 2027.

Las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del teatro para evaluar las afectaciones ocasionadas por el doblete sísmico del 24 de junio, que cuenta con daños menores. La inspección permitió al titular de la cartera cultural interactuar con el personal del recinto, así como visitar las salas de lectura, el área de vestuario y el espacio donde se almacenan uniformes infantiles, que se ofertan a precios asequibles.

Rumbo a los 13 años de trayectoria desde su creación, en septiembre de 2013, el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo es una iniciativa cultural orientada a fomentar las artes escénicas para la infancia y la juventud venezolana mediante la formación integral, la promoción de los valores comunitarios y el desarrollo del talento artístico en comunidades y planteles educativos del país.