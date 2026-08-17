Festival Nacional de Relatos Cortos se afianza como plataforma para visibilizar talento literario emergente

El Festival Nacional de Relatos Cortos, que cerró su tercera edición, se reafirmó como plataforma invaluable para visibilizar y sensibilizar el talento emergente de las comunidades, en el cumplimiento de su propósito de promover la escritura, la lectura y la creatividad.

Texto y Fotos: Misión Cultura Guárico

Durante el evento de clausura, que se efectuó en el Palacio Municipal de Calabozo, se aplaudió la excelencia narrativa y se entregaron los reconocimientos a los ganadores de la edición 2026: Lesly Pérez (Ficción), César León (Romance), Aquiles Silva (Histórico), Indira Herrera (Misterio) y Vitalia Ferrer (Fantasía).

Asimismo, el jurado exaltó la calidad literaria de los participantes al otorgar menciones especiales a Gilfray Vargas, Orama Labrador, Anyelo Cambero y Arelys Montenegro.

En la clausura del festival se bautizó el libro digital “Antologías de Relatos Cortos”, correspondiente a la pasada edición del festival. Esta obra literaria de 128 páginas recoge textos de 18 escritores, como un legado tangible que inspira el amor por las letras.

También, fue presentado “Guaribe. Una ventana abierta al inmenso campo de su historia”, libro de Soraya González, cultora, escritora, cronista y miembro del jurado. Esta obra resalta la historia local, personajes, acontecimientos, instituciones y costumbres que han contribuido a conformar la identidad de la población.

Esta fiesta cultural fue posible gracias al respaldo institucional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Gobernación del estado Guárico, la Alcaldía del municipio Miranda y la Autoridad Única de Cultura. De igual forma, se extendió un profundo reconocimiento al trabajo articulado con el equipo de Misión Cultura Guárico y al apoyo brindado por la presidencia de la Cámara Municipal, junto a sus concejales y el equipo de protocolo del Palacio Municipal.

El evento también celebró el rigor y compromiso del jurado calificador, integrado por Ana Román, José Parra, Soraya González, Ubaldo Ruiz y Salvador Lara, así como la impecable labor del equipo de sistematización, conformado por Nohelia Hernández y Leydi García. La gala, además, se vio realzada por el acompañamiento de promotores culturales y la presentación musical de la Estudiantina Efraín Hurtado Barrios.