Niños y niñas exploran la magia de la fotografía en el campamento transitorio Misión Cultura

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La curiosidad y la sensibilidad visual de la infancia tomaron este martes la sede de Misión Cultura, en la parroquia Altagracia de Caracas. Allí se llevó a cabo este martes 25 de agosto un taller interactivo de fotografía, como parte de la segunda jornada del plan vacacional que se desarrolla en el lugar.

Prensa MPPC (Texto: Misión Cultura / Fotos: Luis Hernández)

La actividad, bajo la guía del tallerista Freddy Blanco, reunió a 30 participantes, entre niños, niñas y miembros de la comunidad, en un espacio diseñado para potenciar el talento artístico y la capacidad narrativa de los más pequeños.

Durante la jornada, los participantes aprendieron los conceptos básicos del arte fotográfico de una manera divertida y cercana: descubrieron el encuadre, exploraron la luz y experimentaron de manera práctica tanto detrás como delante del lente. Entre poses, ocurrencias y dinámicas grupales, cada niño capturó sus propias imágenes, encontrando en la cámara una ventana única para contar historias y reinterpretar su entorno cotidiano.

Esta iniciativa reafirma el poder transformador de la cultura. Acercar las artes a la infancia en temporada vacacional les otorga recursos de expresión fundamentales para valorar su propia voz y fortalecer los lazos comunitarios.

Con estas actividades, el campamento transitorio establecido en Misión Cultura fortalece su compromiso con el desarrollo integral, la formación artística y la recreación de la infancia.

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