Presidenta Delcy Rodríguez reinaugura el Súper Abasto Mercal “Aquiles Nazoa” y destaca el crecimiento del consumo popular en Venezuela

En un acto encabezado por la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue reinaugurado este domingo el Súper Abasto Mercal “Aquiles Nazoa”, ubicado en la avenida San Martín de Caracas, como parte de la política de recuperación y expansión de la red de distribución alimentaria del Estado .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional / Fotos: Prensa Presidencial

La jornada forma parte del plan de rehabilitación de estos espacios, alcanzando la cifra de 200 supermercados Mercal recuperados a escala nacional, lo que representa un hito en la misión de garantizar el acceso directo del pueblo a los alimentos sin la intervención de intermediarios .

Durante la inauguración, la mandataria hizo un llamado a fortalecer la unión productiva del país, destacando la importancia de la articulación entre el sector privado, el emprendimiento y la economía comunal para dinamizar la economía interna. “¿Qué aspiro yo? Que nuestros trabajadores y trabajadoras podamos mejorar sus ingresos, para que puedan seguir teniendo acceso, dinamizando la economía como se está haciendo y, en conjunto, tener políticas integrales para que la economía venezolana crezca, pero crezca favoreciendo directamente al pueblo”, expresó .

En este contexto, la presidenta Rodríguez anunció que estos supermercados permitirán al pueblo adquirir productos con descuentos de hasta el 70%, gracias a un modelo de gestión que elimina la especulación y asegura precios justos . Asimismo, informó que el país atraviesa un proceso de recuperación económica sostenida, con 21 trimestres consecutivos de crecimiento .

EN VIVO: Presidenta Delcy Rodríguez en el súper Abasto Mercal Número 200 Rehabilitado

Cifras positivas en el consumo de alimentos

La jefa de Estado presentó cifras alentadoras sobre el comportamiento del consumo nacional durante los primeros siete meses del año 2026. Según los datos oficiales, se registró un incremento general del consumo de alimentos del 9.6% .

Desglosando la información, el consumo de proteínas aumentó un 11.80%, el de cereales creció un 4.78%, y el de grasas un 6.99% . La presidenta atribuyó estos resultados al crecimiento de la agroindustria nacional y a las políticas de abastecimiento implementadas por el Ejecutivo para garantizar la soberanía alimentaria del país .

Con esta nueva apertura, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la protección del pueblo venezolano, asegurando el acceso a alimentos de calidad a precios accesibles y fortaleciendo la red de distribución que conecta a productores y consumidores.