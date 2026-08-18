Presidenta encargada reprograma la Consulta Popular Nacional para el próximo 18 de octubre

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Foto: Prensa Presidencial

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que la nueva fecha de la Consulta Popular Nacional será el próximo 18 de octubre. La mandataria lo anunció vía telefónica en una reunión de trabajo del Sistema de Gobierno Popular y Comunal. “Vamos a prepararnos todos para el 18 de octubre. Todos los circuitos comunales, las juntas de condominio”, recalcó.

Texto: Últimas Noticias

Instó a las organizaciones de base a organizarse para la venidera elección, resaltando que se trata de «más democracia para Venezuela, más consulta popular y más ciudadanía organizada en nuestra patria».

Delcy Rodríguez interactúa vía Zoom con Salas de gobierno popular y comunal, 18 de agosto de 2026
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Previamente, Rodríguez había indicado que la referida consulta se llevaría a cabo el 11 de octubre, luego de ser suspendida en julio tras el doblete sísmico. “El mundo debe saber que Venezuela optó por el camino de la democracia participativa y protagónica, que la ejerce el pueblo organizado”, enfatizó.

En la reunión participaron representantes de las salas de autogobierno, comunas, circuitos comunales, así como los equipos municipales y estadales de la cuarta y quinta transformación, junto a varios alcaldes y gobernadores, precisó el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez.

Apoyo durante contingencia por sismos

La presidenta también agradeció el apoyo brindado por el Sistema de Gobierno Popular y Comunal tras los terremotos del pasado 24 de junio. “Quiero agradecerles; ha sido el apoyo durante el doble terremoto que impactó a Venezuela. Me han llegado reportes técnicos, científicos, que lo señalan como el más grave de toda la historia”, acotó, reiterando que el mayor impacto fue en el estado La Guaira, así como en otras siete entidades del país, incluyendo la ciudad de Caracas.

Además, saludó el proceso de renovación de los consejos comunales, de las vocerías, lo que «permite afianzar la organización».

También agradeció por el plan vacacional comunitario. «He visto las imágenes y realmente me emociona mucho ver que en los circuitos comunales están en los planes vacacionales», y en los campamentos transitorios, destacó.

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