Animadores culturales reciben formación para llevar relatos orales a campamentos transitorios

Para llevar actividades recreativas y formativas a los campamentos transitorios durante la temporada vacacional, el Centro Nacional del Libro (Cenal) capacitó a animadores de Misión Cultura de la parroquia San Bernardino, Caracas, en el arte de la narración oral. El taller “Cómo contar cuentos”, que dictó la educadora Martha González, ofreció herramientas para promover el aprendizaje infantil a través del relato.

Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross

La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, impulsado para fomentar el hábito lector en los más jóvenes.

Durante la jornada de formación, los participantes adquirieron técnicas como la implementación de la estructura narrativa en tres actos (inicio, conflicto y desenlace), el manejo de la expresión corporal, la conducción de dinámicas grupales, la dramatización y la caracterización de personajes.

“A través de los cuentos podemos conocer nuestra cultura y conectar con emociones positivas. La idea del taller es que los animadores y animadoras amplíen sus conocimientos sobre el arte de contar cuentos para abordar los campamentos con un mayor número de actividades”, señaló la facilitadora Martha González.

Asimismo, Haydeé Montes, responsable de Misión Cultura en la parroquia San Bernardino, destacó la importancia de realizar actividades con enfoque pedagógico a través del trabajo articulado de las comunas y circuitos comunales. “Este taller me ha llenado de mucha expectativa sobre lo que podemos llevar a los niños y adolescentes. Los cuentos brindan experiencias únicas y aprendizajes para la vida”, comentó.

Por su parte, Jhony Acosta, del gabinete cultural de la parroquia, instó a “multiplicar esta experiencia importantísima” para expandir la promoción de la lectura en comunidades de todo el país.

La jornada culminó con la lectura y dramatización de cuentos escritos por los propios participantes, quienes próximamente sumarán esta propuesta a la agenda cultural de la Ruta de la Esperanza.