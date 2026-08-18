En septiembre se estrenará el documental “Puerteños” de Miguel Guédez

El largometraje “Puerteños”, escrito y dirigido por Miguel Guédez, se estrenará oficialmente en salas de cine y espacios culturales de toda Venezuela el venidero septiembre. Producida por la Fundación Venezolana de Manifestaciones Culturales (FUNVEMAC) y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), con la distribución de Amazonia Films, esta obra de 73 minutos celebra la historia, el patrimonio y la identidad del llano venezolano.

Texto y Fotos: Prensa Amazonia Films

El filme se traslada a Puerto de Nutrias, antiguo motor del comercio fluvial en las riberas del río Apure, donde el eco de los barcos a vapor aún vive en el recuerdo de sus habitantes. A través de archivos inéditos y testimonios de sus propios pobladores (como José Rafael Rodríguez Paredes, Cristóbal Sánchez, Coromoto Currety, Alfredo Valderrama, José Machado y Antonio Rodríguez), la película reconstruye el esplendor de una Venezuela fluvial que se resiste al olvido.

La dirección y fotografía están a cargo de Miguel Guédez, comunicador social egresado de la UCV, poeta y cineasta con una trayectoria de 12 documentales, entre los que destaca la premiada “Ajila” (2010).

Guédez, quien también es hijo del recordado realizador y Premio Nacional de Cine Jesús Enrique Guedez, marca con “Puerteños” un nuevo hito en el cine nacional.

El proyecto cuenta con la producción ejecutiva de Francia Escorcia, música original de Carlos Peña N., producción de campo de Felipe Falcón y sonido de Lino Ocando. Con este equipo, dicho largometraje se perfila como una de las propuestas documentales más esperadas del año.

Amazonia Films invita cordialmente al público venezolano a disfrutar de este documental, una oportunidad única para conocer más sobre nuestra historia nacional y reconectar con nuestras raíces culturales. Para más información sobre las fechas de estreno, salas disponibles y novedades, los espectadores pueden seguir a la distribuidora en Instagram: @amazoniafilms.