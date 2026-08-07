Niñas y niños del campamento Pedro Emilio Coll se acercan a la historia patria con “Conocí al niño Simón”

En una jornada marcada por la imaginación y el acercamiento a la historia, las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional Pedro Emilio Coll, ubicada en la parroquia Coche de Caracas, fueron el escenario de una actividad dedicada a la lectura y al conocimiento de la vida del Libertador Simón Bolívar.

Prensa Cenal

Un total de 20 niños y 10 niñas participaron en la dinámica, centrada en la narración dramatizada del libro “Conocí al niño Simón”, escrito por Onelia Pérez, uno de los títulos incluidos en el Plan Nacional de Lectura Bicentenario.

Además de la nutrida presencial infantil, cinco adultos se sumaron a la actividad, desarrollada por el Centro Nacional del Libro (Cenal) como parte de la Ruta de la Esperanza, bajo la guía de las promotoras de lectura Ana Navas y Yerly Herrera.

Para afianzar la comprensión de la obra, las y los participantes construyeron de manera colectiva un acróstico con el nombre “Simón Bolívar”, derivado de las reflexiones hechas a partir del texto abordado.

Posteriormente, con el propósito de fomentar y desarrollar la creatividad infantil, se llevó a cabo una dinámica de pintura de mandalas. Al finalizar la jornada, que destacó por la receptividad y atenciones brindadas por la institución educativa, los niños recibieron chupetas acompañadas de mensajes para motivarlos a mantener la esperanza.