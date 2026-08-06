Mesa de Diálogo realizó primera jornada de encuentros y se declara en sesión permanente hasta el 12 de agosto

 • 0 Comentarios

La primera jornada de encuentro entre la delegación del Gobierno Nacional y la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 culminó este jueves en Caracas, dando inicio formal al nuevo ciclo de conversaciones políticas acordado por ambas partes, proceso que estará en sesión permanente hasta el 12 de agosto.

Texto: AVN

La plenaria fue instalada en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, en La Carlota y contó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acompañado por Ana María San Juan, ministra de Educación Universitaria, y los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante.

Instalación del Diálogo Nacional entre gobierno y oposición, 6 de agosto de 2026
Ver este vídeo en YouTube.

Por la oposición vinculada a la AN‑2015 asistió la comisión técnica política integrada por los exdiputados Dinorah Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.

Durante la sesión se revisó la metodología de trabajo, los ciclos de reuniones y la agenda previamente acordada, centrada en la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas.

Ambas delegaciones ratificaron que el primer ciclo de trabajo permanecerá en sesión permanente hasta el 12 de agosto.

El comunicado conjunto emitido al cierre de la jornada destacó que el proceso se desarrollará bajo principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe, búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política pacífica y constitucional, reconocimiento recíproco, igualdad política, cumplimiento verificable de compromisos y protección de los derechos humanos y políticos.

Las delegaciones acordaron informar oportunamente al país sobre los avances alcanzados en esta serie de jornadas, consideradas prioritarias para el bienestar de los venezolanos.

Ernesto Villegas llamó a escucharse unos a otros en los debates por la convivencia y la paz: Pide abrirse al dolor de privados de libertad y sus familias

febrero 10, 2026

Jorge Rodríguez: Ley de Amnistía representa el pistoletazo para el comienzo del diálogo

febrero 5, 2026

Maduro anuncia retorno del diálogo directo con EEUU

julio 1, 2024

Maduro: El propósito de las conversaciones con EEUU ha sido el levantamiento de todas sanciones

abril 18, 2024

Jorge Rodríguez mostró incumplimiento de EEUU a acuerdos: “Jamás toleraremos ultimátum”

abril 17, 2024

Maduro: Acuerdo electoral firmado este miércoles garantiza comicios libres

febrero 28, 2024

Jorge Rodríguez a Blyde: “las negociaciones serán en Venezuela, y si no, chao pescao”

febrero 20, 2024

Jorge Rodríguez repudió chantaje del gobierno estadounidense: "Ahórrense el lapso, yanquis de mierda"

enero 30, 2024

Maduro: Idea de revisar las inhabilitaciones en el TSJ fue de ellos

enero 29, 2024
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios