Mesa de Diálogo realizó primera jornada de encuentros y se declara en sesión permanente hasta el 12 de agosto

La primera jornada de encuentro entre la delegación del Gobierno Nacional y la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 culminó este jueves en Caracas, dando inicio formal al nuevo ciclo de conversaciones políticas acordado por ambas partes, proceso que estará en sesión permanente hasta el 12 de agosto.

Texto: AVN

La plenaria fue instalada en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, en La Carlota y contó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acompañado por Ana María San Juan, ministra de Educación Universitaria, y los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante.

Instalación del Diálogo Nacional entre gobierno y oposición, 6 de agosto de 2026

Por la oposición vinculada a la AN‑2015 asistió la comisión técnica política integrada por los exdiputados Dinorah Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.

Durante la sesión se revisó la metodología de trabajo, los ciclos de reuniones y la agenda previamente acordada, centrada en la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas.

Ambas delegaciones ratificaron que el primer ciclo de trabajo permanecerá en sesión permanente hasta el 12 de agosto.

El comunicado conjunto emitido al cierre de la jornada destacó que el proceso se desarrollará bajo principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe, búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política pacífica y constitucional, reconocimiento recíproco, igualdad política, cumplimiento verificable de compromisos y protección de los derechos humanos y políticos.

Las delegaciones acordaron informar oportunamente al país sobre los avances alcanzados en esta serie de jornadas, consideradas prioritarias para el bienestar de los venezolanos.