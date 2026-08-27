El Mercadillo del Buen Vivir regresa este fin de semana 🗓

Este sábado 29 y domingo 30 de agosto el Eje del Buen Vivir, en Bellas Artes, Caracas, abrirá sus puertas para ofrecer una nueva edición del Mercadillo Artesanal, un espacio donde creadores y creadoras compartirán sus saberes y creaciones.

Texto: Red de Arte

En este nueva cita, que comenzará ambos días a partir de las 11:00 de la mañana, aproximadamente 15 creadores ofrecerán una importante muestra de artesanía contemporánea, utilitaria y decorativa, con piezas de cerámicas, juguetes, muñequería, joyería y mucho más para el disfrute de todo el público.

Además de la exhibición, los asistentes podrán disfrutar de talleres impartidos por los propios artesanos, ideales para aprender las técnicas básicas empleadas en la elaboración de distintas piezas.

El Eje del Buen Vivir se encuentra entre las sedes de Unearte, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias en la avenida México, Caracas.