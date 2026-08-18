Sismo de 4,0 se registró la madrugada de este martes al noroeste de La Guaira

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó la ocurrencia de un sismo este martes a las 3:07 de la mañana, con magnitud 4,0 Mw. El epicentro se ubicó a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y 19 kilómetros al noroeste de Caracas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Texto: Últimas Noticias

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió al país a través de sus redes sociales. “Quiero informar que hace aproximadamente 23 minutos se registró un sismo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4”, precisó la jefa de Estado a través de la publicación.

Sismo de magnitud 4.0 afectó La Guaira en la madrugada de este martes

La mandataria subrayó que, hasta ese momento, no se habían recibido reportes de afectaciones de ningún tipo y que el Gobierno sigue atento y trabajando para garantizar la seguridad de todos. Rodríguez explicó que el Sistema de Protección fue activado para realizar el monitoreo y seguimiento correspondiente.

El jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, informó en sus redes sociales que, tras el sismo, visitaron la parte alta de Carapita, “específicamente en el sector El Manguito y en el urbanismo Santa Eduvigis”. Indicó que el sismo se sintió con fuerza en zonas como Las Mayas de la parroquia Coche. “Tras el movimiento telúrico, y sumado a la fuerte carga de agua presente en los terrenos y taludes de la zona, se registraron afectaciones puntuales y de atención prioritaria tales como la caída de un muro perimetral y daños estructurales en algunas viviendas”.

“Vamos a continuar desplegados llevando a cabo una inspección técnica y rigurosa casa por casa, evaluando los riesgos de deslizamientos o colapsos”, indicó Fernández. “Levantaremos los reportes específicos y gestionaremos de forma eficiente la respuesta articulada con los organismos de seguridad ciudadana, el cuerpo de Bomberos y Protección Civil a fin de proteger a las familias venezolanas”.

Según el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, una vivienda colapsó en Carapita, parroquia Antímano (Caracas), luego de las lluvias registradas este fin de semana en la región. Informó que el incidente produjo daños parciales, “sin lesionados ni pérdidas humanas que lamentar”.

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas evacuaron a las personas que se encontraban en las viviendas. “Evitando cualquier tipo de riesgo en la zona y se le dictaron medidas preventivas del caso a los familiares”, indicó Palacios.