Delcy Rodríguez da inicio al Plan Venezuela Renace para recuperar viviendas afectadas por los sismos

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Desde la avenida Bolívar de Caracas, la mandataria encargada informó que se están interviniendo de manera simultánea 20 edificios residenciales mediante una plataforma tecnológica centralizada y un riguroso criterio científico que evalúa cada estructura bajo el sistema de semaforización técnica (verde, amarillo y rojo).

Delcy Rodríguez activa el Plan Venezuela Renace para recuperar viviendas dañadas por sismos

Asimismo, anunció que el Ejecutivo nacional ha solicitado apoyo de especialistas de países con alta experiencia sísmica como Japón, Perú y Chile. Aseveró que el plan cuenta con el despliegue de materiales de construcción y la participación coordinada de la Comisión Presidencial para la habilitación, el Estado Mayor para los campamentos transitorios y brigadas de trabajadores y profesionales en unión nacional.

Rodríguez enfatizó que toda reparación o reconstrucción requerirá obligatoriamente de una habilitación técnica aprobada para garantizar la seguridad futura de las familias y no poner en riesgo vidas en el país.

En el despliegue de esta actividad, la mandataria encargada estuvo acompañada por la presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faria; el presidente de la Corporación Juntos Todo es Posible, Aníbal Coronado; la alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador, Carmen Meléndez; el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández y el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez.

Gobernador Terán reporta balance en La Guaira

Como parte de la jornada nacional, se realizó un enlace institucional con el estado La Guaira, donde el gobernador José Alejandro Terán informó sobre el despliegue inmediato de los frentes de construcción en el urbanismo Brisas del Aeropuerto, así como en los sectores Mare Abajo, La Lucha y la entrada de El Trébol.

Terán precisó que en la entidad costera la Comisión Presidencial ha inspeccionado un total de 1.093 edificaciones, determinando que el 67% de ellas (426 en semáforo verde y 303 en amarillo) no sufrieron daños estructurales esenciales.

El mandatario regional detalló que la certificación de luz verde en Brisas del Aeropuerto permitirá la reconstrucción inmediata de 20 edificaciones que agrupan 600 apartamentos, facilitando el retorno seguro de 30.041 personas que hoy se encuentran en campamentos transitorios.

En las labores del litoral central participan activamente el Ministerio de Obras Públicas, la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, el Ministerio de Vivienda y el cuerpo de ingenieros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), bajo la coordinación del mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero como autoridad única ante la contingencia sísmica.