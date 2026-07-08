Delcy Rodríguez inspeccionó centro en La Carlota con 2 mil toneladas de ayuda humanitaria enviada por 28 países

La presidenta encargada Delcy Rodríguez inspeccionó este miércoles en la tarde el centro de acopio ubicado en la Base Aérea en La Carlota, donde se almacenan 2 mil toneladas de ayuda humanitaria enviada desde 28 países para atender a los afectados por los sismos del pasado 24 de junio.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Acompañada por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, el canciller Yván Gil y otras altas personalidades, la mandataria encargada constató, desde La Carlota en Miranda, el funcionamiento de una plataforma tecnológica que direcciona los insumos directamente a los campamentos, un mecanismo que permitirá a cada nación cooperante rastrear y saber con exactitud en qué se está utilizando su aporte, garantizando así que el pueblo venezolano sienta de cerca la mano amiga de cada gobierno aliado.

Delcy Rodríguez inspecciona 2 mil toneladas de ayuda humanitaria en Centro de Acopio en La Carlota

Durante el despliegue logístico, Rodríguez manifestó el profundo y continuo agradecimiento de Venezuela hacia los pueblos, países y gobiernos del mundo que han brindado su solidaridad en este momento de gran dolor y sufrimiento, asegurando que la nación ha sentido con fuerza que no está sola.

En este sentido, la jefa de Estado (E) recordó que la agenda de cooperación internacional ha sido intensa y diversa, abarcando desde la reciente condecoración de rescatistas de Europa y México, hasta la entrega de tres ejemplares caninos: dos de ellos destinados a ser formados para operaciones de rescate en territorio mexicano y uno que permanecerá en representación de Venezuela en dichas unidades de salvamento.

Asimismo, Delcy Rodríguez destacó la activación y articulación de todo el sistema de Protección Civil para la distribución de la ayuda, un esfuerzo que se sumará a las tareas de la nueva unidad especial para la atención de emergencias naturales y desastres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), cuya creación fue anunciada por ella misma el pasado 5 de julio.

Rodríguez reveló además que la noche anterior sostuvo una reunión de trabajo estratégica con el subsecretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, con el fin de robustecer estos mecanismos de asistencia en el ámbito logístico.

Finalmente, la presidenta encargada enfatizó que el foco principal del Ejecutivo está puesto en el futuro y en el diseño de una intervención integral del Estado para lograr la recuperación y reconstrucción de las zonas impactadas por el doble evento telúrico.

Detalló que se impulsarán programas de desarrollo orientados a la generación de empleo, educación, atención social y la restauración de las infraestructuras.

Al concluir, ratificó de manera categórica que el Gobierno bolivariano no ha descansado ni descansará en su labor de ofrecer atención integral en los campamentos, manteniendo como promesa sagrada que todas las familias damnificadas que sufren hoy la pérdida de seres queridos o de sus hogares puedan contar en el futuro con una vivienda digna.