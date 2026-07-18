Sin daños estructurales se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay

El Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu (MACMA), ubicado en la capital del estado Aragua, se encuentra sin daños estructurales y en pleno funcionamiento tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Abraxas Iribarren)

Así lo constataron autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura durante una inspección realizada este sábado. El recorrido fue encabezado por el ministro Raúl Cazal; en compañía de la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, y el director del gabinete ministerial de la entidad, Rommel Ramírez.

Ramírez hizo énfasis en la importancia de esta inspección para verificar las condiciones de una sede que también alberga las oficinas regionales del ministerio: “Nos complace ver que las instalaciones se encuentran óptimas para seguir prestando servicio a nuestros cultores, cultoras y al pueblo creador. Como Gobierno y como Ministerio del Poder Popular para la Cultura nos debemos a ese imaginario de nuestros artistas, por lo que estamos muy agradecidos con esta visita que sigue fortaleciendo el poder cultural en Aragua”.

El Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu es una institución especializada en artes visuales, inaugurada en 1966. Su colección reúne obras relevantes de la producción artística nacional y regional desde la década de 1950 hasta la actualidad, y se enriquece anualmente mediante la premiación del Salón Nacional de Arte Aragua, evento del cual es sede. Además de su valiosa colección permanente, el museo organiza exposiciones temporales y cuenta con una tienda y un centro de documentación.

Karla Pedrá, directora del MACMA, destacó que el museo mantiene plenamente operativos sus espacios. Asimismo, recordó que en sus espacios se ofrece talleres de pintura y dibujo dirigidos a niños, y pone a disposición sus espacios para artistas que deseen exhibir sus obras o realizar muestras en sus galerías.