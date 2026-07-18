Vuelve el Domingo Infantil a la Cinemateca: cine y actividades para celebrar a niñas y niños 🗓

Este 19 de julio la Cinemateca relanzará el espacio “Domingo Infantil” en el Museo de Bellas Artes (MBA), una iniciativa que busca ofrecer un refugio cultural donde los más pequeños podrán disfrutar de proyecciones especiales y actividades recreativas en las funciones de las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Texto y Foto: Cinemateca Nacional

Para celebrar su reapertura, y en el marco del Día del Niño, se realizará una jornada completa de cine que iniciará a las 11:00 de la mañana, con la proyección de El Principito, seguida de La oveja Shaun, a las 2:00 de la tarde.

El relanzamiento del espacio “Domingo Infantil” se hará extensivo a la Cinemateca San Cristóbal, mientras que en las salas regionales de Tucupita, San Carlos y Margarita se ofrecerá el ciclo “Sábados Infantiles”, para ajustarse a los horarios en que operan dichas sedes.

Para hacer la experiencia aún más especial, durante la función de las 11:00 de la mañana, los primeros niños en llegar recibirán como obsequio un ejemplar del clásico libro de Antoine de Saint-Exupéry, para que la magia de la historia continúe más allá de la pantalla. Además, la jornada estará complementada con actividades infantiles diseñadas para jugar y celebrar juntos este día tan especial.

La Cinemateca como refugio de esperanza

Más allá de estas y futuras proyecciones, la Cinemateca Nacional aspira a convertirse en un refugio esencial donde las niñas y niños puedan cultivar la esperanza y estimular su imaginación. En tiempos donde el país atraviesa momentos difíciles, la institución se posiciona como un bastión de bienestar familiar, ofreciendo un lugar seguro donde la creatividad, la risa y el sueño son los protagonistas.

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