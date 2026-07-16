 “Trazos y Sonrisas” lleva arte y esperanza al Campamento Marapa El Piache en La Guaira

En el marco de la Ruta de la Esperanza Cultural, el Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura) llevó el taller “Trazos y Sonrisas” hasta el Campamento Transitorio “Antonio José de Sucre”, ubicado en el sector Marapa El Piache de La Guaira.

Texto: Cenaf (Luis Ramón Zulueta Pacheco) / Fotos: Orlando Ugueto, Fanexys Tezara, Ámbar Duarte



La iniciativa está dirigida a niñas y niños que permanecen en el refugio tras haber perdido sus viviendas durante el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

“Trazos y Sonrisas” busca ofrecer un espacio de recreación y expresión artística a los más pequeños, con la finalidad de brindar una luz de esperanza en medio de la difícil situación que atraviesan junto a sus familias.

En este sentido, las actividades del taller incluyeron sesiones de dibujo, pintura y dinámicas grupales, facilitadas por instructores del Cenaf, quienes adaptaron las técnicas fotográficas y plásticas al lenguaje lúdico infantil para lograr una mayor conexión con los participantes.

Asimismo, la Ruta de la Esperanza Cultural, iniciativa del Gobierno Bolivariano que coordina estas jornadas, prevé continuar recorriendo otros campamentos en las zonas más afectadas por los sismos.

“Trazos y Sonrisas” se perfila como uno de los talleres emblemáticos del Cenaf, pues combina arte, resiliencia y atención psicosocial.

En conclusión, la llegada de “Trazos y Sonrisas” al Campamento Marapa El Piache, coordinado por Larry Rodríguez, representa un gesto significativo de reconstrucción del tejido social desde la infancia, recordando que, incluso en los momentos más oscuros, el arte puede ser una vía para devolver la alegría y la sonrisa a quienes más lo necesitan.