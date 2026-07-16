Homenajearán a Venezuela en la final del Mundial de Fútbol

El show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 rendirá honores a Venezuela. Según detalló Billboard Latino, el país se coloca en el centro del MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio como “una muestra de unidad global” y “un conmovedor homenaje a Venezuela” tras los recientes y devastadores terremotos que sacudieron al país.

Texto: Últimas Noticias

“Estoy inmensamente feliz de anunciar que, por primera vez en la historia, dirigiré tanto a mi querida Filarmónica de Nueva York como a mis hermanas y hermanos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartiendo escenario con Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber y el coro PS22 (con la participación de Coldplay)”, detalló hace dos días vía redes sociales Gustavo Dudamel, quien, de acuerdo con los organizadores, liderará el homenaje.

Ghetto Kids, Emmanuel Kelly y los Muppets de ‘Plaza Sésamo’, incluyendo a Kermit (la rana René) y Miss Piggy, también serán parte del cartel.

Hecho inédito

Será un momento histórico. Es la primera vez que una final de la Copa Mundial de la FIFA celebre un medio tiempo y la iniciativa de conmemorar al tricolor nacional tras los dos sismos que azotaron al país el 24 de junio es una oportunidad para que el mundo conozca la magnitud de la tragedia, en la que la cifra de fallecidos ascendió a 4.829 personas.

Global Citizen, organizador del espectáculo, y Shakira anunciaron el pasado lunes que la FIFA inició una campaña para «apoyar a los niños de Venezuela para ayudar a asegurar que, a medida que el país se reconstruye, cada niño siga teniendo acceso a la educación y la oportunidad de aprender». Para tal fin, autoridades de Portugal y de Canadá «dieron un paso al frente al contribuir al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, que está otorgando subvenciones directamente a organizaciones educativas en Venezuela y en todo el mundo», dijo la colombiana, al tiempo que instó a más países del mundo, como Francia y Alemania, a sumarse a la iniciativa «para construir un futuro mejor».