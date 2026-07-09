Presidenta encargada entrega caninos a México para su entrenamiento en labores de rescate y condecora a articuladores de ayuda humanitaria de la UE

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, otorgó este miércoles la condecoración “Héroes de Venezuela” a articuladores de ayuda humanitaria y de rescate de la Unión Europea (UE), quienes participaron en labores de salvamento de personas atrapadas bajo escombros, a causa de los sismos. Rodríguez estuvo acompañada durante el acto por el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Texto: VTV / Fotos: Prensa Presidencial

Los funcionarios europeos que fueron condecorados incluyen a:

Suboficial del Cuerpo de Bomberos de España, David Douglas Ortega.

Experto en Gestión de Emergencias de Luxemburgo, Flavio Nicoletti.

Jefe de la Unidad de Salud y Seguridad de Luxemburgo, Andrea Nicoletti.

Experta en la Junta de Rescates de Estonia, Kairi Pruul.

Funcionario oficial de Políticas de Portugal, João Almeida da Silva.

Médico especialista en urgencias y catástrofes de España, Julio Ruíz.

Especialista en gestión y atención de desastres de Francia, Joseline Lanz.

Especialista en gestión operativa de misiones de rescate de Italia, Alberto Boanini.

Especialista y consultor italiano, Alessandro Rivolta.

Venezuela entrega tres perros pastor belga a México para entrenamiento de rescato

También se realizó la entrega de unidades caninas de Venezuela a México para su entrenamiento en labores de rescate, los cuales fueron recibidos por el comandante del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria Yumare, Alejandro Gómez Vargas. En la entrega participó Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado. Los caninos designados para su entrenamiento fueron: