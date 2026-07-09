Balance oficial del 9 de julio: Cifra de víctimas fatales del doble sismo sube a 3.889

Otros 78 decesos tras el brutal doblete sísmico del 24 de junio, refleja este jueves 9 de julio el parte oficial sobre las acciones que despliega el Gobierno Bolivariano desde esa fecha cuando -a las 6:04 de la tarde-, dos sismos de 7,2 y 7,4 se combinaron contra Caracas y los estados La Guaira, Miranda, Aragua y Falcón.

De esta forma, el número de víctimas fatales se ubica en 3889, dejando atrás los 3811 del miércoles 8 de julio. Las cifras, en los diferentes renglones, fueron dadas a conocer a través de las diversas plataformas digitales gestionadas por las autoridades, siendo la cuenta de Jorge Rodríguez, en Instagram, una de ellas.

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