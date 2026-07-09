Balance oficial del 9 de julio: Cifra de víctimas fatales del doble sismo sube a 3.889

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Bomberos, funcionarios de Protección Civil y cientos de voluntarios y familiares de personas atrapadas bajo los derrumbes fueron la principal fuerza de rescate que operó en las primeras horas, según testimonios. Foto: Alfredo Domínguez

Otros 78 decesos tras el brutal doblete sísmico del 24 de junio, refleja este jueves 9 de julio el parte oficial sobre las acciones que despliega el Gobierno Bolivariano desde esa fecha cuando -a las 6:04 de la tarde-, dos sismos de 7,2 y 7,4 se combinaron contra Caracas y los estados La Guaira, Miranda, Aragua y Falcón.


Texto: Diario Vea

De esta forma, el número de víctimas fatales se ubica en 3889, dejando atrás los 3811 del miércoles 8 de julio. Las cifras, en los diferentes renglones, fueron dadas a conocer a través de las diversas plataformas digitales gestionadas por las autoridades, siendo la cuenta de Jorge Rodríguez, en Instagram, una de ellas.

A continuación el resto de los ítems:

  • Heridos: 16.740 (Sin variaciones respecto al miércoles 8 de julio).
  • Rescatados: 6.462 (Sin variaciones respecto al miércoles 8 de julio).
  • Familias atendidas: 86.794 (Sin variaciones respecto al miércoles 8 de julio).
  • Campamentos transitorios: 89 (Dos por encima del miércoles 8 de julio).
  • Personas en campamento: 16.891 (Renglón incorporado).
  • Personas sin vivienda: 17.907 (Sin variaciones respecto al miércoles 8 de julio).
  • Edificios afectados: 856 (Sin variaciones respecto al miércoles 8 de julio).
  • Edificios colapsados: 190 (Sin variaciones respecto al miércoles 8 de julio).
  • Alimentos distribuidos: 9.603 toneladas (Sin variaciones respecto al miércoles 8 de julio).
  • Pacientes atendidos: 28.836 (1.438 por encima del miércoles 8 de julio).
  • Rescatistas internacionales: 3.931 (457 menos que el miércoles 8 de julio).
  • Efectivos desplegados: 30.076 (Sin variaciones respecto al miércoles 8 de julio).
  • Voluntarios: 29.344 (352 por encima del miércoles 8 de julio).
  • Agua distribuida: 12.126.298 litros (2.436.770 litros por encima del miércoles 8 de julio).
  • Réplicas: 1.142 (40 por encima del miércoles 8 de julio).

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Publicado por Luigino Bracci

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