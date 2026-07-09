Balance oficial para el 8 de julio reporta 3.811 fallecidos y 86 mil 794 familias atendidas tras el terremoto

Un total de 17.907 personas se encuentran actualmente sin vivienda y 190 edificios han colapsado por completo en el país. Así lo informó este miércoles 8 de julio de 2026 el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al ofrecer el balance oficial del Gobierno de Venezuela sobre las evaluaciones de infraestructura y los daños habitacionales causados por la emergencia.

Texto: Agencias

Durante la presentación del reporte, la autoridad parlamentaria detalló que las inspecciones técnicas registran, además de las estructuras colapsadas, un total de 856 edificios afectados en el territorio nacional, en un contexto donde el monitoreo sismológico ya contabiliza un acumulado de 1.102 réplicas.

En cuanto al impacto humano, Rodríguez reportó que la cifra de personas fallecidas asciende a 3.811, mientras que el número de heridos se ubica en 16.740 ciudadanos. Asimismo, señaló que las labores de salvamento han permitido poner a salvo a 6.462 personas rescatadas, logrando brindar atención directa a 86.794 familias damnificadas.

Para hacer frente a la contingencia habitacional y de salud, el Estado ha habilitado 87 campamentos transitorios donde se resguarda a la población, espacio en el cual se han atendido a 27.398 pacientes médicos. En materia logística, el balance oficial confirma la distribución de 9.603 toneladas de alimentos y 9.689.528 litros de agua potable.

Finalmente, el presidente del Parlamento resaltó el despliegue operativo en las zonas afectadas, el cual está integrado por 30.076 efectivos de seguridad y salvamento, respaldados por la labor de 28.992 voluntarios venezolanos y el apoyo técnico de 4.388 rescatistas internacionales.