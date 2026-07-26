Rindieron homenaje a Jorge Rodríguez padre con una “Cantata por la vida”

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Con una “Cantata por la vida” se rindió un sentido homenaje al líder político Jorge Rodríguez (padre) para conmemorar los 50 años de su siembra.

Prensa MPPC (Texto y Fotos: Elina Tineo)

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, se sumó al reconocimiento del recordado dirigente, que se llevó a cabo en el Teatro Nacional de Caracas.

El encuentro contó con las voces de Alí Alejandro Primera, Daisy Gutiérrez y José Alejandro Delgado, quienes estuvieron acompañados por el Ensamble de Percusión y Metales de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas.

A través de la música, los artistas exaltaron la lucha revolucionaria y el compromiso social que siempre caracterizó a Jorge Rodríguez (padre).

En su intervención, el ministro Cazal lo recordó como el estudiante y dirigente que marcó un momento histórico importante en el país, incluso frente a las adversidades. “Su ejemplo nos da más ímpetu para la vida y la esperanza, porque esa era su forma de ver el mundo y por esa esperanza es que seguimos luchando”, comentó.

La velada artística dio continuidad a los actos que comenzaron más temprano en el Cementerio General del Sur. En ese espacio, la presidenta Delcy Rodríguez, junto a sus familiares, reafirmó que el pensamiento nacionalista y socialista de su padre trasciende las décadas y sigue siendo una referencia ética para la nación.

A medio siglo de la partida de Jorge Rodríguez (padre), el mensaje de la jornada fue claro: su entrega por la justicia social sigue intacta en la conciencia del pueblo. Como se expresó durante el acto, en cada niño y niña que nace está el renacer de este histórico luchador y de la Venezuela que él siempre soñó.

 

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