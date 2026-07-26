Rindieron homenaje a Jorge Rodríguez padre con una “Cantata por la vida”

Con una “Cantata por la vida” se rindió un sentido homenaje al líder político Jorge Rodríguez (padre) para conmemorar los 50 años de su siembra.

Prensa MPPC (Texto y Fotos: Elina Tineo)

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, se sumó al reconocimiento del recordado dirigente, que se llevó a cabo en el Teatro Nacional de Caracas.

El encuentro contó con las voces de Alí Alejandro Primera, Daisy Gutiérrez y José Alejandro Delgado, quienes estuvieron acompañados por el Ensamble de Percusión y Metales de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas.

A través de la música, los artistas exaltaron la lucha revolucionaria y el compromiso social que siempre caracterizó a Jorge Rodríguez (padre).

En su intervención, el ministro Cazal lo recordó como el estudiante y dirigente que marcó un momento histórico importante en el país, incluso frente a las adversidades. “Su ejemplo nos da más ímpetu para la vida y la esperanza, porque esa era su forma de ver el mundo y por esa esperanza es que seguimos luchando”, comentó.

La velada artística dio continuidad a los actos que comenzaron más temprano en el Cementerio General del Sur. En ese espacio, la presidenta Delcy Rodríguez, junto a sus familiares, reafirmó que el pensamiento nacionalista y socialista de su padre trasciende las décadas y sigue siendo una referencia ética para la nación.

A medio siglo de la partida de Jorge Rodríguez (padre), el mensaje de la jornada fue claro: su entrega por la justicia social sigue intacta en la conciencia del pueblo. Como se expresó durante el acto, en cada niño y niña que nace está el renacer de este histórico luchador y de la Venezuela que él siempre soñó.