Balance oficial de este viernes arroja 4.118 personas fallecidas tras los terremotos

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Niños juegan en un refugio temporal instalado en el estadio César Nieves de Catia La Mar, estado La Guaira. Foto: Raúl Arboleda, AFP

A 4.118 personas fallecidas se incrementó el número de personas fallecidas producto del doble sismo que se registró en el país el pasado 24 de junio, mientras que se mantiene en 16.740 el número de personas heridas. Las cifras fueron publicadas por el jefe del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, en su canal de Telegram. Las labores de búsqueda y rescate han permitido salvar a 6.462 personas.

Texto: Últimas Noticias

Tras los dos eventos sísmicos del pasado 24 de junio, la infraestructura del país sufrió daños considerables, con un total de 856 edificios afectados y 190 colapsados. Esta situación ha dejado, hasta este viernes, a 17.907 personas sin vivienda.

Ante esta tragedia, se han establecido 89 campamentos transitorios que actualmente albergan a 17.266 personas. Asimismo, el Estado ha reportado la atención de 86.794 familias.

En relación con los esfuerzos de ayuda y respuesta que adelanta el Gobierno, se indica que se ha brindado asistencia médica a 29.966 pacientes. En cuanto a ayuda humanitaria, se han distribuido 9.766 toneladas de alimentos y 13.902.828 litros de agua.

Un total de 30.076 efectivos se encuentran desplegados en la zona, y cuentan además con el apoyo de 29.843 voluntarios y 3.454 rescatistas internacionales.

Finalmente, con respecto a la actividad sísmica, hasta el presente se han registrado 1.171 réplicas.

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Publicado por Luigino Bracci

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