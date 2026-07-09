Museos llevan la Ruta de la Esperanza a niños y niñas de urbanismo en Caracas

El programa La Ruta de la Esperanza llegó al Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez (MEDI), en la avenida Bolívar de Caracas, con una jornada recreativa y cultural para niños y niñas del urbanismo Los 5 Héroes Cubanos, que se encuentran en campamentos transitorios ubicados en las adyacencias del recinto museístico tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Texto y Fotos: Prensa FMN

Esta actividad, desarrollada de forma conjunta entre el MEDI, el Museo de Bellas Artes (MBA) y el Museo de Ciencias (MUCI), estuvo dirigida a 30 niños, niñas y adolescentes entre 4 y 16 años, quienes participaron en talleres de pintura, dibujo y coloreado.

​“Aportamos nuestro granito de arena desde los museos. Esta ya es la segunda actividad que realizamos. Donde nos necesiten y nos convoquen, allí estaremos para compartir nuestro saber museístico con los niños que tanto lo necesitan”, afirmó ​Ingrid Briceño, facilitadora del programa y representante del Museo de Ciencias (MUCI).

A través de actividades artísticas, recreativas y deportivas, la Ruta de la Esperanza ofrece herramientas de recuperación emocional para enfrentar el impacto psicológico en niños, niñas, adolescentes y familias del doblete sísmico. La iniciativa, que articula la acción de distintos entes del Gobierno Nacional, promueve el reencuentro comunitario, así como la transformación del miedo y la incertidumbre en un tejido de solidaridad y sanación.