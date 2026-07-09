Ejecutivo nacional ratifica su compromiso con las familias afectadas por el doble terremoto

El Estado Mayor para los Campamentos Transitorios que lidera la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este miércoles por videoconferencia con las familias afectadas por el doble terremoto, que están ubicadas en diversos campamentos.

Texto: Prensa MPPC

Desde el campamento transitorio de la Escuela Técnica Industrial Carlos Fiol, ubicada en Catia la Mar, La Guaira, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, reiteró su compromiso de seguir acompañando a las personas que temporalmente se encuentran en el campamento. Y así lo ha demostrado con la atención integral que se le ha ofrecido a las familias, que incluye alimentación y atención de salud física y mental; así como actividades recreativas, formativas y musicales.

Cazal participó en la jornada junto con la viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto; con personal médico y militar; al igual que con los representantes de las familias acogidas en el recinto; delegados de la JPSUV y de la Misión Venezuela Joven.

Al momento de la conexión, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, resaltó que actualmente se efectúa un proceso de evaluación y proyección para construir viviendas dignas antisísmicas. “Las viviendas se están evaluando y verificando. Hay que asumir que Venezuela es un país sísmico y, en consecuencia, estamos evaluando nuevos protocolos de seguridad para la construcción de viviendas”, enfatizó.

Rodríguez destacó cómo el país se activó con un sentimiento de amor, de compasión, de solidaridad por el otro. Igualmente, señaló que siguen las actividades de búsqueda y rescate de personas con vida. La presidenta encargada expuso, además, que actualmente hay familias distribuidas en 61 campamentos transitorios y que las 17 mil personas afectadas pronto tendrán respuesta a sus necesidades habitacionales.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y coordinador del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, mencionó que uno de los elementos que reviste mayor importancia es precisamente el acompañamiento a los afectados. “Nuestra gente no va a durar mucho en los campamentos transitorios, hay una promesa de acelerar el trabajo para que la gente pueda ser reubicada o que vuelvan a vivir en sus viviendas”, reafirmó.