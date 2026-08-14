El Maccar inició sus talleres vacacionales 2026 🗓

El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar) y la Fundación Museos Nacionales (FMN) ofrecen talleres para la temporada vacacional escolar 2026, con una programación que comenzó el miércoles 12 de agosto y se extenderá hasta el 29 del mismo mes.

Texto: Prensa FMN

Las inscripciones serán canalizadas a través del correo electrónico maccar.talleres@gmail.com, que también está a disposición de los interesados para toda la información y pormenores de esta jornada de actividades pedagógicas.

La convocatoria a estos talleres vacacionales, que organizó el Departamento de Educación del Maccar, está abierta a niños, niñas y adolescentes de forma gratuita.

Los “Maccarcionales” 2026 comenzaron el 12 de agosto con el taller “Rostros imaginarios”, una actividad pedagógica en la que los niños crean máscaras con el uso de materiales de desecho como aplicación del reciclaje creativo.

El resto de las actividades está distribuido de acuerdo con el siguiente cronograma:

Viernes 14. 10:00 a. m. a 2:00 p. m. | Actividad de lectura artística “Leyendo y creando”: sesión literaria en la que los niños podrán disfrutar de una experiencia pedagógica que une la lectura, el arte, la libre expresión y la creatividad.

Sábado 15. 10:00 a. m. a 3:30 p. m. | “Taller Corre, crea y juega”: el Maccar efectuará una yincana creativa que fusiona el arte con el juego, donde los participantes recorrerán diferentes estaciones, enmarcadas en la pintura y la escultura para la activación de los sentidos.

Miércoles 19. 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Taller “Maestro Reverón: El Titiritero”: a través del color y la más pura creatividad, los niños y niñas diseñarán y construirán sus propios títeres, inspirados en el Maestro de la Luz, Armando Reverón.

Jueves 20. 2:00 p. m. | “Performance del Proyecto Inner. El Hilo que nos une”: espectáculo inmersivo – interactivo en el que se reinterpretan “La reticulárea” (1960), de Gertrud Goldsschmidt, y “El hilo dorado” (1885), de John Melhuish Strudwick.

Viernes 21. 10:00 a. m. a 12:00 p. m. | Taller participativo “Madamas de Caracas”: clase de danzas tradicionales en la que los asistentes aprenderán los pasos básicos de este baile tradicional caraqueño.

Sábado 22. | Cineando: tarde de cine en el museo. Para niños y niñas a partir de los cinco años de edad. Función 1: 10.00 a. m. Función 2: 12:00 p. m.

Sábado 29. 2:00 p. m. | La Fundación Gavidanzas ofrecerá un espectáculo que explora las raíces de la tradición venezolana bajo una mirada fresca y vanguardista a partir de movimientos ancestrales.

El Maccar ofrece esta grilla de talleres vacacionales para que niñas y niños tengan momentos de distracción y entretenimiento de calidad, enlazados con la latente necesidad de conectar con la cultura y el quehacer artístico.