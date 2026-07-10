608 animales de compañía están bajo resguardo de Misión Nevado tras terremotos del 24 de junio

La presidenta de Misión Nevado, Maigualida Vargas, informó este miércoles que un total de 608 animales de compañía, entre perros y gatos, se encuentran bajo su resguardo tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Texto: Últimas Noticias (María Eugenia Rodríguez)

En una entrevista para Venezolana de Televisión (VTV), declaró que «contamos con 608 animales de compañía, entre perros y gatos, que se encuentran bajo nuestro resguardo, pero el balance es mucho más alto», haciendo referencia a organizaciones voluntarias, médicos veterinarios y cuerpos de seguridad que «han rescatado y resguardado a muchísimos animales».

600 animales rescatados en La Guaira son cuidados por Misión Nevado: Entrevista a Maigualida Vargas

«Nosotros tenemos animales resguardados tanto en nuestra sede de la Misión Nevado en San Bernardino como en nuestro centro veterinario integral de Nuevo Circo, así como en la granja Los Corales, que es el espacio propiamente en el estado La Guaira, donde estamos también haciendo la recepción de estos animales que están siendo rescatados todos los días y que aún necesitan de nuestra labor y de nuestro trabajo», detalló.

Del total, unos 449 animales de compañía permanecen en resguardo en la granja refugio para mascotas sobrevivientes de los movimientos sísmicos del país en el sector Los Corales.

Acotó que los equipos de la Misión Nevado han visitado las zonas afectadas por los terremotos para el rescate y la atención de las mascotas. «También tenemos a los proteccionistas que, habiendo pasado el sismo, son personas que han entregado sus hogares para ser albergue de animales y cuentan con un número importante de ellos», dijo.

Destacó la movilización de voluntarios que se sumaron a la atención de las mascotas que quedaron asustadas por los sismos, así como la solidaridad de quienes han hecho donaciones para cubrir las necesidades de estos animales.

La funcionaria contó que también han rescatado otros animales como loros, morrocoyes y conejos, mientras que proteccionistas de La Guaira están alimentando algunos grupos de caballos. «Para nosotros no hay distinción. Finalmente, fauna silvestre, fauna doméstica; para nosotros lo importante es la vida, somos defensores de la vida en cualquiera de sus formas, razas, especies, y eso es parte de lo que queremos rescatar en un momento tan duro, que lo importante es la vida en general», garantizó.

Gestos de solidaridad

Vargas resaltó que vecinos y familiares que aguardaban por el rescate de sus seres queridos se ofrecieron a hacer el resguardo de los animales que iban siendo rescatados. «Nosotros, agradecidísimos con esos gestos de solidaridad y de compromiso con la vida», manifestó.

Invitó a quienes han recibido a un animalito en sus hogares a elaborar los respectivos afiches, así como hacer publicaciones en redes sociales para que sean identificados por sus familias; «nosotros ponemos al servicio de todos nuestras redes sociales» para hacer estas publicaciones. Recalcó la importancia de que los afiches tengan la foto del animal, la zona donde fue hallado, un número de contacto y el lugar donde se encuentran.

Explicó que muchas familias se dirigen a los distintos espacios de la Misión Nevado, así como a refugios, para buscar a sus animales que salieron corriendo o que estaban en sus viviendas cuando hubo el doblete sísmico.

Además, indicó que diariamente rescatan animales y tienen, por ejemplo, a muchos gatos con collar que dan muestra de estar acostumbrados al contacto humano, que gracias a las redes sociales logran ubicarlos.

Atención integral

Vargas también declaró que equipos de la Misión Nevado asisten a los distintos campamentos transitorios para, como algunas personas llegan con sus animales de compañía, generar las condiciones para que puedan permanecer en ese espacio. Entre sus acciones están la vacunación, la desparasitación, la atención médica veterinaria en el caso de que lo requiera, así como la alimentación.

El ente habilitó el número 0426-5651185 para que las personas puedan contactarlos en caso de requerir información sobre las mascotas que resguardan o si desean realizar alguna consulta.

Con respecto al desafío para atender a todos los animales por la contingencia actual, enfatizó que el equipo de la Misión Nevado ha tenido un gran compromiso en ajustar la ubicación de los animales, que el voluntariado se suma a brindar atención, ya que no solo es la entrega de alimento y medicinas para su atención, sino que «tiene que haber gente que participe de esta labor».

«Ellos deben ser atendidos con limpieza, tratamientos diariamente. Entonces, primero esa participación del equipo, a quienes yo aprovecho para felicitarles y agradecerles a todo ese equipo de la Misión Nevado que lo hace con tanto amor, pero también al equipo de voluntarios y organizaciones que se han sumado a esto», reconoció.

Cambios en la conducta

Por otra parte, comentó que se han reportado muchos casos de animales que están viviendo un proceso de estrés tras el doblete sísmico, recordando que ellos también son sensibles a las emociones de quienes forman parte de su entorno.

Recomendó generar las condiciones de seguridad para el animal, lo que abarca el contacto físico, actividades para renovar la rutina, acortar el tiempo que pasan solos al hacer más recurrente la compañía, así como investigar técnicas para aliviar la tensión y el estrés.

En caso de que esto no funcione, las personas deben llevar a los animales a la consulta veterinaria para generar otras opciones médicas y terapéuticas más directas.

Reencuentros y hogares temporales

La funcionaria destacó que, en días recientes, lograron 18 reencuentros de animales con sus familias. También abordó el tema de los hogares temporales, figura en la que una persona ofrece su hogar para tener temporalmente al animalito mientras su familia logra ubicarlo.

Explicó que la persona pasa por una entrevista y debe tener un espacio adecuado para los animales que tendrá, indicar cuáles animales tiene y si cuenta con las cosas necesarias para atenderlos. «Nosotros en la Misión Nevado proporcionamos los medios. Cuando una persona ofrece un hogar temporal (…) nosotros procuramos proporcionarle el alimento, el tratamiento médico si es necesario».

Añadió que la persona firma un documento donde se compromete al cuidado del animal y manifiesta estar de acuerdo con que, si llega a aparecer su familia, debe ser retornado. «Sin embargo, siempre está la opción de que quede siendo adoptado», dijo.

«Contamos con la Ley de la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, que establece condiciones, establece las unidades de gestión municipal; tiene una serie de elementos que nos permiten hacer este trabajo de protección a los animales», rememoró, acotando que, aunque la ley no precisa un escenario como la contingencia que vive el país, van evaluando la dinámica para determinar cuándo se debe abrir el margen para el proceso de adopciones.

Ratificó el compromiso con el cuidado y la protección de los animales, no solo los de compañía, sino los comunitarios, ante estas circunstancias; y agradeció la ayuda nacional e internacional.

Igualmente, subrayó que la Misión Nevado hace un trabajo articulado permanente con otras organizaciones para garantizar la atención de los animales. Precisó que en el estado La Guaira hay 87 proteccionistas que resguardan a animales; «hay una dinámica de colaboración, de articulación». Anunció que pronto llevarán a cabo procesos como la vacunación, entre otros.

Advirtió que es ilegal quedarse con un animal que ya tiene familia. «No es un momento para hacer la apropiación de un animal. Ese animal está esperando estar con su familia», alertó y recalcó que, en términos de conciencia y emocionalidad, «lo que queremos es promover la mayor cantidad de reencuentros posibles».

«Las puertas de la Misión Nevado están abiertas para recibir las inquietudes, noticias, informaciones; y haremos todo el acompañamiento que esté a nuestro alcance hacer para procurar estos reencuentros (…) Nosotros confiamos plenamente en la conciencia, en la voluntad de querer promover estos encuentros familiares porque, bueno, son parte de nuestra familia también los animales», aseguró.

Centros de acopio y donaciones

En relación con las donaciones, afirmó que ha sido muy importante la solidaridad recibida. «Nosotros tenemos como centro de acopio la sede en San Bernardino de la Misión Nevado, el centro veterinario de la Misión Nevado en el Nuevo Circo y el albergue Los Corales allá en La Guaira», detalló.

«Tenemos como cuatro grupos importantes de donaciones que hacen mucha falta y que pueden aportar mucho. El primero tiene que ver con el de la alimentación, y ha sido el más importante con lo que la gente se ha comprometido en el sentido de que es como lo básico y lo esencial que necesitamos para nuestros animales, tanto alimento concentrado como el alimento húmedo», explicó.

El segundo grupo se refiere al de los medicamentos e insumos: gasas, cremas, analgésicos; mientras que el tercero es el de bienestar animal.