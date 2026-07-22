Ingeniero Francisco Garcés: “Ya hemos evaluado 6.907 edificaciones en La Guaira”

El presidente de la Comisión de Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, informó que hasta el momento se han evaluado 6.907 edificaciones en La Guaira, de las cuales 3.237 obtuvieron el color verde, lo que implica que son habitables y no revisten ningún tipo de riesgo.

Texto: Nota de prensa

La autoridad agregó que 1785 estructuras obtuvieron la etiqueta amarilla, es decir, tienen un uso restringido ya sea por daños menores en estructuras o afectaciones importantes en mampostería. De igual forma, hay 1885 viviendas en rojo, 24.4%. Ambas categorías pasarán a una segunda fase de revisión para establecer los protocolos de reparación en los casos donde eso sea posible.

“Que una vivienda tenga el color rojo no significa necesariamente que deba ser demolida”, explicó el ingeniero, quien precisó que la Comisión Presidencial ya le entregó los lineamientos de reparación de elementos no estructurales a las instituciones vinculadas con el Plan Venezuela Renace.

“Estos lineamientos también estarán a disposición de instituciones y particulares que deseen acceder a ellos a través de los permisos que deben solicitar ante las alcaldías y gobernaciones para las reparaciones”, agregó el ingeniero civil con experiencia en estructuras y sismorresistencia.

Posteriormente, añadió Garcés, la comisión emitirá los lineamientos para los daños estructurales menores y los daños estructurales mayores, lo cual incluirá el apuntalamiento. “Esto debe ser verificado y conducido por un profesional de la ingeniería certificado”.

Por su parte, la presidenta del plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría, indicó que, a nivel nacional, 11.794 viviendas se encuentran en reconstrucción, de las cuales 4.393 son casas unifamiliares o bifamiliares y 7.401 son apartamentos correspondientes a 228 edificios.