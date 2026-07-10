Falleció León Zapata Romero, el compositor que hizo de la música su militancia

Este miércoles 8 de julio partió físicamente el maestro León José Rafael Zapata Romero, dejando una huella imborrable en el campo de la música, la composición, la interpretación, la docencia y la militancia que mantuvo para dar a conocer nuestros valores musicales.

Texto: Todas Adentro

El compositor caraqueño inició su formación en 1974 bajo la tutela de Eduardo Serrano Torres en la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. Tras instruirse en varias escuelas con figuras de la talla de Antonio Lauro y expandir sus horizontes en el Conservatorio Chaikovsky de Kiev, egresó como Maestro Compositor del Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta (1993). Posteriormente, continuó profundizando en sus estudios. Fue docente en destacadas instituciones como la Fundación Bigott y la Universidad Nacional Experimental de las Artes.

Su talento creativo le valió menciones honoríficas en el Premio Municipal de Música (1991 y 1995).

En la edición 1194 del semanario Todasadentro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, León Zapata fue uno los entrevistados. Allí expuso la trascendencia de la maestra Modesta Bor, el centenario de cuyo natalicio se cumplió el pasado 15 de junio y fue celebrado con el primer Festival Nacional de Coros. Cabe destacar que Zapata fue uno de los aprendices y amigos de Bor.