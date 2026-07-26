Venezuela implementa plan cultural de lectura en campamentos transitorios

Venezuela conmemora el 242 aniversario del natalicio de Simón Bolívar con el lanzamiento del Plan Nacional de Lectura Bicentenaria, que se desarrollará en los campamentos transitorios instalados en las zonas afectadas por el doble terremoto del 24 de junio pasado.

Texto: Telesur

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó a través de un comunicado en su cuenta oficial de X, que durante la jornada del sábado se distribuyeron diversos títulos sobre la vida y obra del Libertador, dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes.

Cada libro que abrimos es una oportunidad para sembrar amor por la Patria, fortalecer nuestra identidad y mantener vivo el legado de quien soñó con una Venezuela libre, justa e igualitaria. Que el espíritu de Bolívar siga inspirando el corazón de las nuevas generaciones. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 25, 2026

El anuncio fue respaldado por el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela, quien explicó que la entrega de libros se extenderá durante julio y agosto en los campamentos del país, para luego alcanzar instituciones educativas y espacios comunitarios.

El plan literario es coordinado por la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación y Cultura, la Comisión Presidencial Bicentenaria y los ministerios de Cultura y Educación, con el apoyo de personal especializado en acompañamiento social, como parte de las acciones para atender las heridas emocionales de la población.

Una prueba piloto realizada en el campamento transitorio Juan Antonio Pérez Bonalde, en Catia (Caracas), incluyó tanto a niños y adolescentes como a adultos, quienes recibieron ejemplares para su análisis y adquisición de nuevos conocimientos.

La ruta del Plan Nacional de Lectura Bicentenaria tendrá continuidad en los campamentos transitorios afectados por el sismo; pero, entre el 25 y el 27 de julio se realizarán actividades en los espacios Juan Germán Roscio y César Rengifo, donde se distribuirán títulos vinculados a la vida y obra de Simón Bolívar.

Posteriormente, a partir del 28 de julio, las jornadas de lectura se extenderán a todos los campamentos transitorios del país, con el objetivo de fortalecer la memoria histórica y promover la participación comunitaria.

El programa contempla además que, desde el 3 de agosto, se activen actividades complementarias en cada espacio, integrando dinámicas culturales y educativas para niños, adolescentes y adultos.

Con estas acciones, el gobierno busca fortalecer la memoria histórica y promover la lectura como herramienta de reconstrucción social, en medio del proceso de recuperación tras el desastre natural.