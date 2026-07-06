Gobernador de La Guaira desmiente uso de fosas comunes y detalla protocolo de sepelio

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, rechazó este lunes 6 de julio las versiones sobre el presunto uso de fosas comunes en la entidad tras el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió a Venezuela y causó destrucción en varias regiones del país, entre ellas el litoral central, la zona más afectada. En declaraciones a medios de comunicación informó que han sido recuperados “hasta ahora unos 2 mil 400 cuerpos de personas fallecidas y que se le ha dado un tratamiento de dignidad”.

Texto: Diario Vea

Recordó que en la entidad fue habilitada una morgue móvil con todos los especialistas del país, del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Senamecf, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, todo ello bajo el liderazgo del mayor general y Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, Daniel Ferrer.

Terán resaltó que “hemos brindado todo el apoyo para darle un trato digno a los cuerpos de las personas que están fallecidas”.

Manifestó que el Gobierno está brindando “todos los servicios gratuitos funerarios, para los que deseen inhumación y también para los que deseen cremación. Les estamos ofreciendo esto de manera gratuita a todas las personas que lo deseen y le estamos dando además en el propio lugar acompañamiento espiritual y psicológico a todas estas familias”.

Precisó que hasta este lunes, de acuerdo al parte de esta mañana, “solo faltaban por ser reclamados por familiares 231 cuerpos de personas fallecidas. Más de 2200 han sido ya entregados a sus familiares para darle cristiana sepultura. Todos los cuerpos han sido identificados, con la mas alta tecnología forense”.

“Llegará un momento ya en que los cuerpos, si no son reclamados ya por el alto estado (de descomposición) pues en el que los mismos se encuentran, son llevados al Cementerio de la Esperanza a partir de hoy para su inhumación, pero además perfectamente identificados, no existen fosas comunes”, puntualizó.

Agregó: “Existe un tratamiento amoroso por las personas fallecidas y son fosas individuales para cada uno, donde se le coloca su cruz y las placas de identificación con el expediente, y al remitirse el expediente ahí están todas las características para que el día de mañana cuando aparezca un familiar queriendo identificar a los cuerpos que ahí estamos inhumando, lo va a poder hacer con todo el apoyo de los especialistas que están en la materia, porque esto se ha hecho siguiendo todos los protocolos internacionales bajo la supervisión de la Cruz Roja”.

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