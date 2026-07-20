Impulsan programas de recuperación médica y prótesis para los sobrevivientes del terremoto

Instituciones del sector salud, organizaciones comunitarias y fundaciones sin fines de lucro coordinan un plan especial de asistencia médica a largo plazo para atender traumatismos graves, rehabilitación física y dotación de aparatos ortopédicos.



Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Prensa (OPS/OMS) / ONU / UNICEF/ Fondo Humanitario 77 / El Tiempo/ NTN24 / Fotos: Redes Sociales

Tras la fase de emergencia inmediata posterior a los sismos que sacudieron diversas regiones del país, la atención pública y comunitaria ha comenzado a concentrar sus mayores esfuerzos en la fase de recuperación de mediano y largo plazo. En este contexto, diversas instituciones del sistema público de salud, en alianza con sociedades médicas, fundaciones privadas y organizaciones no gubernamentales, han puesto en marcha un ambicioso programa integral de atención traumatológica, rehabilitación y dotación de prótesis destinado a atender a los sobrevivientes que sufrieron lesiones severas o amputaciones.

El programa nace de la necesidad de ofrecer una respuesta médica continua y especializada a las personas que, debido a derrumbes de estructuras o colapsos parciales de viviendas, resultaron con fracturas complejas, traumatismos severos de columna o pérdidas de extremidades, condiciones que requieren intervenciones quirúrgicas de reconstrucción y terapias de larga duración.

Registro único y atención médica multidisciplinaria

Para garantizar que la ayuda llegue de manera justa y eficiente a quienes más la necesitan, se ha habilitado un censo de salud en los principales centros hospitalarios y refugios de las zonas afectadas. A través de este registro, un equipo multidisciplinario integrado por traumatólogos, cirujanos plásticos, fisioterapeutas y especialistas en medicina física evalúa de forma individualizada el cuadro clínico de cada paciente.

Las intervenciones cubren desde la provisión de insumos médicos de osteosíntesis (placas, tornillos y fijadores externos) hasta la realización de cirugías especializadas de alta complejidad sin costo alguno para los afectados. Asimismo, se han establecido alianzas con centros de rehabilitación física para garantizar que los pacientes reciban las sesiones de terapia requeridas para recuperar su movilidad y autonomía funcional.

Provisión de prótesis y adaptación funcional

Uno de los componentes más destacados de esta iniciativa humanitaria es el módulo enfocado en la elaboración, adquisición y adaptación de prótesis para aquellas personas que sufrieron amputaciones a causa del evento telúrico. Con el respaldo de técnicos protésicos y laboratorios especializados, se están diseñando prótesis personalizadas y a medida, adaptadas a las condiciones anatómicas y a las necesidades específicas de cada individuo.

El proceso no solo abarca la entrega del dispositivo mecánico o biomecánico, sino también un acompañamiento intensivo de entrenamiento de uso, adaptación postural y terapia ocupacional para lograr que el beneficiario pueda reincorporarse progresivamente a sus actividades cotidianas, laborales y familiares con la mayor independencia posible.

Labor solidaria: El atleta y conferencista Juan Pablo Dos Santos lidera una campaña internacional junto a varias fundaciones para entregar prótesis, sillas de ruedas y rehabilitación a los más de 100 sobrevivientes que perdieron una extremidad, de los cuales se estima que un 40% son niños.

Alianza humanitaria: La iniciativa ha sumado el apoyo de instituciones como la Fundación CIREC y la Fundación Hospital Ortopédico Infantil, además de otros atletas amputados en el exterior, para brindar atención integral a los afectados.

Impacto: Para conocer más sobre esta campaña de recaudación y apoyo, puedes visitar el perfil de Instagram

Acompañamiento psicológico para la reinserción social

Conscientes de que la recuperación física debe ir de la mano con la sanación emocional, las organizaciones involucradas han integrado a psicólogos y trabajadores sociales dentro de los equipos de atención. El impacto de sufrir una lesión permanente o de largo tratamiento en el marco de un desastre natural representa un desafío psicológico de gran magnitud que requiere contención profesionalizada para evitar cuadros de depresión severa y facilitar la reinserción en la comunidad.

Representantes de los comités de salud de las zonas afectadas hicieron un llamado a la sociedad civil, al sector comercial y a la cooperación internacional a continuar sumando aportes económicos, donaciones de insumos y voluntariado profesional para sostener este programa en el tiempo.

“La atención médica inmediata salva vidas en las primeras horas, pero la verdadera reconstrucción humana comienza en los meses siguientes. Nuestro compromiso es acompañar a cada persona lesionada hasta que pueda ponerse de pie nuevamente y mirar el futuro con dignidad y esperanza”, expresaron voceros de la red sanitaria coordinadora.

Se prevé que este plan médico especial se mantenga activo durante al menos dos años, tiempo estimado para culminar los procesos de rehabilitación física y colocación de prótesis de la totalidad de los pacientes censados en esta primera etapa.