Avanza el despliegue de atención integral para las familias afectadas por los recientes sismos

Organismos de seguridad ciudadana, autoridades nacionales, brigadas comunitarias y voluntarios mantienen un operativo permanente en las zonas más golpeadas para brindar refugio, asistencia médica y suministros vitales a los damnificados.



A raíz de los recientes eventos telúricos que han afectado diversas zonas del territorio nacional, las autoridades gubernamentales de gestión de riesgo, en conjunto con organismos de seguridad pública, cuerpos de bomberos, Protección Civil y redes de voluntarios comunitarios, han consolidado un amplio y riguroso plan de atención integral para mitigar el impacto de la contingencia y garantizar la asistencia prioritaria a las familias damnificadas.

Las acciones se han desplegado de manera continua en los sectores que registraron mayores afectaciones en sus infraestructuras habitacionales y servicios públicos. El objetivo central de esta fase operativa es asegurar el resguardo de la vida, la atención médica inmediata y el abastecimiento continuo de insumos de primera necesidad para la población vulnerable.

Distribución de suministros y apoyo logístico

Desde las primeras horas posteriores a los sismos, se instalaron centros de acopio y salas de comando operacional para coordinar la logística de recepción y distribución de ayuda humanitaria. Un contingente formado por cientos de efectivos y voluntarios trabaja turnos continuos para llevar alimentos no perecederos, agua potable, kits de higiene personal, cobijas y colchonetas a las comunidades que han quedado temporalmente incomunicadas o con accesos restringidos.

Para garantizar la potabilización del agua en las zonas donde las tuberías sufrieron fracturas, se han dispuesto camiones cisterna y plantas potabilizadoras portátiles. De igual manera, se mantienen desplegadas cocinas comunitarias que preparan miles de raciones de comida caliente al día para abastecer tanto a los ciudadanos que se encuentran en refugios temporales como a las cuadrillas de rescate que laboran en el terreno.

Habilitación de refugios temporales y atención médica de emergencia

Uno de los pilares de este despliegue ha sido la habilitación de refugios temporales en instalaciones deportivas, centros comunitarios y espacios acondicionados con criterios de seguridad e higiene. En estos espacios se ha dispuesto personal de la red pública de salud, integrado por médicos generales, pediatras, epidemiólogos y enfermeros, quienes realizan evaluaciones constantes a los adultos mayores, niños y personas con condiciones de salud crónicas.

A la par de la atención médica primaria, se han conformado equipos de contención y acompañamiento psicológico encargados de atender cuadros de estrés postraumático, crisis de ansiedad y duelo en niños y adultos. Los especialistas destacan la importancia de este abordaje temprano para mitigar el impacto emocional generado por la pérdida de viviendas y enseres personales.

Evaluación de infraestructuras y planes de reconstrucción

En paralelo a las labores de atención social, equipos técnicos conformados por ingenieros civiles, arquitectos y peritos de Protección Civil continúan desplegados realizando inspecciones detalladas estructura por estructura. El propósito de este levantamiento de información es determinar con precisión cuáles viviendas presentan daños menores que pueden ser reparados a corto plazo y cuáles estructuras representan un riesgo inminente, debiendo ser desocupadas preventivamente.

Las autoridades han reiterado el llamado a la calma y a la prevención, instando a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de los equipos de seguridad en caso de probables réplicas.

“Nuestra prioridad absoluta en este momento es proteger a cada familia golpeada por este fenómeno natural. Ninguna persona se quedará sin el respaldo del Estado ni de su comunidad. Se trabajará sin descanso hasta restablecer por completo la normalidad y garantizar una vivienda segura a cada uno de los afectados”, señalaron voceros a cargo de la coordinación del centro de mando de la emergencia.

Se espera que en los próximos días se presenten los primeros balances consolidados de los planes de reconstrucción y reubicación para las familias cuya pérdida de patrimonio haya sido total.