Fundarte extiende recepción de obras para Premio Stefania Mosca 2026 🗓

La Fundación para la Cultura y las Artes (Fundarte), ente adscrito a la Alcaldía de Caracas, junto al Fondo Editorial, a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, informó sobre la extensión para la recepción de obras del prestigioso Premio Nacional de Literatura “Stefania Mosca” 2026.

Texto: CiudadCCS

El plazo para la recepción de manuscritos en esta 17 edición fue extendido hasta el próximo 30 de septiembre, desde trabajos de poesía y narrativa, hasta crónicas y ensayos, los interesados podrán conseguir más información del concurso Stefania Mosca a través de la página web www.fundarte.gob.ve.

“Nos hemos propuesto garantizar la participación equitativa y el bienestar de nuestra comunidad literaria”, menciona el comunicado oficial, extendiendo el espacio de creación para la resiliencia a través de la palabra escrita y la importancia de este galardón para la cultura venezolana.

Asimismo, la Fundación expresó su más sentido pésame ante esta situación de emergencia. Expresamos nuestro más profundo sentimiento de pesar por la tragedia vivida, así como nuestra solidaridad con todas las personas y familias afectadas. En Fundarte nos unimos al duelo y apostamos al esfuerzo colectivo que conducirá a la recuperación de nuestra patria amada”.