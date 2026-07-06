Comisión de Habitabilidad inspeccionó urbanismos de la GMVV en la Avenida Bolívar de Caracas

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La Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura realizó inspecciones post sísmicas en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela Óscar López Rivera, Omar Torrijos y 5 Héroes Cubanos, localizados en la Avenida Bolívar de Caracas.

Texto: Nota de Prensa

Tras evaluar los daños mediante el método del semáforo, las torres F, G, H, I, J del Urbanismo 5 Héroes Cubanos y las torres K, L, M, N del Urbanismo Óscar López Rivera recibieron la etiqueta amarilla mientras que las torres O y P obtuvieron la verde.

“Las torres K, L, M y N recibieron etiqueta amarilla, debido a que, aunque su sistema estructural tipo túnel (muros portantes y losas) no presentó daños, se identificaron riesgos asociados al deterioro de paredes de mampostería en los núcleos de escaleras y ascensores, lo cual genera peligros potenciales especialmente por la presencia de vacíos que podrían ocasionar caídas”, señaló el ingeniero civil encargado de la inspección, Humberto Rengel.

Durante el recorrido, Rengel señaló que las juntas de dilatación de las edificaciones, un espacio prudencial que se deja entre los materiales de construcción, absorbieron de forma correcta las vibraciones y movimientos estructurales. “Se ve el relleno de mortero y anime, pero los muros no están fisurados”.

El “anime” (poliestireno expandido o EPS) se usa en la construcción moderna como material de relleno, molde o aislante. Es decir, no soporta peso estructural. Las columnas y vigas siempre están hechas de concreto armado y cabillas de acero.

Estas evaluaciones también incluyeron los depósitos de los locales comerciales.

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