Presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció cambios en el Gabinete Ejecutivo

La Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha realizado este lunes importantes anuncios que implican una reestructuración del Gabinete Ejecutivo y nuevas designaciones en áreas estratégicas para el desarrollo del país

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

Fusión de Ministerios y Nuevo Despacho

En un mensaje dirigido al país desde el Palacio de Miraflores, la Mandataria Nacional Encargada informó sobre la decisión de fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, los cuales pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior.

Esta medida busca optimizar los recursos del Estado y fortalecer la proyección internacional de Venezuela en un solo despacho que articulará la política diplomática con la estrategia comercial del país.

Félix Plasencia al frente de la nueva cartera

Para conducir esta nueva etapa, la Presidenta Encargada designó al internacionalista Félix Plasencia como titular del Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior. Plasencia cuenta con una amplia trayectoria en la diplomacia venezolana y tendrá la misión de:

– Dirigir la política exterior venezolana

– Defender la soberanía nacional

– Fortalecer las relaciones de cooperación internacional

– Impulsar la diplomacia de paz en el mundo

La Presidenta Rodríguez agradeció al canciller saliente, Johan Álvarez, por su entrega y compromiso durante su gestión, destacando que pasará a cumplir nuevas responsabilidades dentro del Gobierno Nacional.

Nuevo Ministro para Ciencia y Tecnología

En un segundo anuncio, la Presidenta Encargada designó a Yván Gil Pinto como nuevo Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, con la responsabilidad de seguir impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica al servicio del pueblo venezolano y del crecimiento de la nación.

La Mandataria resaltó que la “amplia visión internacional” de Gil Pinto dará impulso a este sector estratégico para el país, alineando los avances tecnológicos con las necesidades del desarrollo nacional.

Agradecimiento a Gabriela Jiménez

Delcy Rodríguez expresó su agradecimiento a Gabriela Jiménez por su entrega, compromiso y valiosa labor al frente del despacho de Ciencia y Tecnología, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas del país durante su gestión.

Un Gabinete en Reconfiguración

Estos nuevos nombramientos se enmarcan en una serie de ajustes que la Presidenta Encargada ha venido realizando en el Gabinete Ejecutivo desde su juramentación el pasado 5 de enero, con el objetivo de fortalecer la gestión pública y garantizar la continuidad del Estado en momentos decisivos para la nación.

La Mandataria ha manifestado su disposición a mantener una agenda de cooperación con la comunidad internacional, siempre en el marco de la legalidad y la no injerencia en los asuntos internos del país, mientras avanza en la reconfiguración del aparato gubernamental para hacerlo más eficiente y cercano al pueblo.