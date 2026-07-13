Balance Oficial: Actualización de la Emergencia por los Terremotos del 24 de Junio

El Gobierno Nacional, a través del parte oficial presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha actualizado las cifras de la emergencia provocada por los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país el pasado 24 de junio .

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos; Redes Sociales

De acuerdo con el nuevo balance, la cifra de fallecidos asciende a 4.561, lo que representa un incremento de 71 personas con respecto al reporte del día anterior . El número de heridos se mantiene en 16.740, mientras que la cantidad de personas rescatadas con vida continúa en 6.462.

Atención Humanitaria y Damnificados

En el ámbito de la asistencia a la población afectada, el reporte oficial detalla los siguientes avances:

* Familias atendidas: 128.324 han recibido apoyo integral por parte de las autoridades .

* Campamentos y albergues: Se mantienen habilitados 107 campamentos transitorios, donde actualmente se resguardan 20.231 personas que perdieron sus hogares .

* Pérdida de viviendas: La cifra de ciudadanos que se han quedado sin hogar se sitúa en 17.907, mientras que las autoridades estiman que la necesidad de nuevas viviendas podría ascender a 25.000 .

Daños Estructurales

El impacto en la infraestructura sigue siendo crítico. El balance oficial contabiliza 856 edificios afectados y 190 edificios que han colapsado totalmente a causa de los sismos, especialmente en el estado La Guaira y en la ciudad de Caracas .

Despliegue de Ayuda y Logística

El Gobierno Nacional ha priorizado la respuesta humanitaria con un importante despliegue de recursos y personal:

* Distribución de alimentos: Se han entregado 10.063 toneladas de comida a las zonas afectadas .

* Agua potable: Se han distribuido 19.676.197 litros de agua para garantizar el acceso a este recurso vital .

* Atención médica: Un total de 33.085 pacientes han recibido atención integral en los centros de salud y hospitales de campaña .

En cuanto al personal desplegado, participan activamente 30.989 efectivos de seguridad y 30.692 voluntarios, quienes cuentan con el invaluable apoyo de 2.471 rescatistas internacionales provenientes de diversos países .

Contexto de la Emergencia

Desde el doble terremoto del 24 de junio, se han registrado 1.254 réplicas en distintas zonas del país, lo que ha mantenido en vilo a la población y ha dificultado las labores de recuperación . La comunidad internacional, incluyendo naciones como Rusia y Estados Unidos, han enviado cargamentos de ayuda humanitaria para colaborar con los damnificados .

El Gobierno Nacional, bajo la dirección de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, ha reiterado su compromiso de mantener priorizada la atención humanitaria y garantizar la estabilidad de las familias afectadas en esta difícil situación .