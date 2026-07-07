Designan nuevas autoridades en el Seniat, Pequiven, Banco de Venezuela y CIIP

Este martes 7 de junio, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la designación como nuevo titular de Pequiven a José David Cabello Rondón, quien asume la presidencia de la Petroquímica de Venezuela, S.A. para continuar fortaleciendo esa empresa estratégica para el desarrollo petroquímico, industrial y productivo del país.

Texto: Diario Vea y Últimas Noticias

A través de su dirección digital en Telegram la Mandataria nacional le expresó «el mayor de los éxitos en esta nueva tarea, en aras de seguir impulsando el desarrollo de la industria petroquímica y la consolidación del Motor Hidrocarburos, al servicio del pueblo venezolano».

Cabello Rondón venía ejerciendo, desde 2008, el cargo como presidente de la Superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Pequiven es una corporación del Estado venezolano encargada de producir y comercializar productos petroquímicos fundamentales con prioridad hacia el mercado nacional y con capacidad de exportación.

Fue creada en 1977 asumiendo las operaciones del Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP), fundado en 1955. Desde su transformación, Pequiven ha vivido sucesivas etapas de reestructuración, consolidación y expansión, en la que ha ampliado su campo de operaciones, desarrollando un importante mercado interno y externo para sus productos.

Nuevo superintendente del Seniat

En otro mensaje publicado por la presidenta encargada a través de la mencionada plataforma, también le informó al país su decisión designar como nuevo Superintendente del Seniat a Román Maniglia. “Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia para conducir esta institución, fundamental para el fortalecimiento de la recaudación, la disciplina fiscal y el desarrollo económico de Venezuela; y tendrá como tarea principal la digitalización del sistema tributario venezolano para el desarrollo de nuestro pueblo”.

Banco de Venezuela y Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP)

Rodríguez también designó a Calixto Ortega como nuevo presidente del Banco de Venezuela y de Alejandro Puglia como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

“He designado como nuevo presidente del Banco de Venezuela al economista Calixto Ortega Sánchez, quien asume el liderazgo de esta institución fundamental para el fortalecimiento del sistema financiero de la nación. Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia en el área, para cumplir con la tarea de seguir impulsando una banca pública eficiente, cercana a nuestro pueblo y comprometida con el crecimiento económico y productivo de Venezuela”.

Rodríguez destacó que Calixto Ortega continuará al frente de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, desde donde seguirá coordinando el equipo económico.

Cabe destacar que Ortega ocupaba el cargo de presidente de la CIIP desde el 19 de enero de 2026, y también fue presidente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, la dignataria encargada señaló que Alejandro Puglia asumirá la responsabilidad de continuar impulsando la captación de inversiones nacionales e internacionales que fortalezcan el sistema productivo y económico de nuestro país.