Cifra de fallecidos tras los sismos asciende a 3.685 y se totalizan más de mil réplicas

El Gobierno Nacional publicó este martes el más reciente parte oficial con el balance consolidado de los daños, víctimas y esfuerzos de asistencia humanitaria desplegados en el país tras el fuerte evento sísmico del pasado 24 de junio.
Texto: Últimas Noticias
Según lo publicado por el jefe del Estado Mayor para campamentos transitorios y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, las cifras reflejan la magnitud de la catástrofe que atraviesa el país, acumulando un total de 3.685 personas fallecidas y 16.740 heridos reportados hasta la fecha. El monitoreo sismológico adscrito a las autoridades indica, además, que se han registrado 1.076 réplicas en las zonas afectadas, manteniendo activos los protocolos de prevención y resguardo estructural.
Evaluación de daños e infraestructura
Los trabajos de evaluación e inspección de ingeniería civil e institucional arrojan un panorama complejo en las zonas urbanas y periféricas:
- Pérdida de hogares: Un total de 17.907 personas se encuentran actualmente sin vivienda debido al desplome o la inestabilidad de sus residencias.
- Daños estructurales: Las autoridades reportan 856 edificios afectados con daños de diversa consideración.
- Estructuras colapsadas: Se contabilizan 190 edificaciones totalmente colapsadas tras el impacto telúrico.
Rescate y asistencia humanitaria
En contraste con las pérdidas materiales y humanas, el esfuerzo conjunto de los cuerpos de seguridad locales y las brigadas extranjeras ha permitido salvar miles de vidas y mantener redes de suministro constantes en las comunidades vulnerables:
- Vidas salvadas: Las operaciones de búsqueda urbana registran 6.462 personas rescatadas de entre las estructuras.
- Atención social y médica: El Ejecutivo contabiliza 86.794 familias atendidas integralmente, así como un total de 25,970 pacientes que han recibido atención médica especializada.
- Logística de alimentación y servicios: Los despachos de contingencia han distribuido 9.603 toneladas de alimentos y un volumen de 8.322.853 litros de agua potable a través de los 87 campamentos transitorios habilitados para los damnificados.
Fuerza operativa desplegada en el terreno
El soporte logístico y operativo para hacer frente a la contingencia involucra a un masivo contingente humano de carácter mixto, coordinado por las autoridades nacionales:
- Efectivos de seguridad: Se mantienen 29.567 funcionarios desplegados en tareas de orden público, remoción y patrullaje.
- Voluntariado civil: Un total de 28.362 ciudadanos inscritos como voluntarios apoyan en los centros de acopio y logística comunitaria.
- Cooperación internacional: El componente especializado cuenta con el respaldo técnico y operativo de 4.388 rescatistas internacionales adscritos a las distintas delegaciones que acudieron al llamado de emergencia.