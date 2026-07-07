Cifra de fallecidos tras los sismos asciende a 3.685 y se totalizan más de mil réplicas

El Gobierno Nacional publicó este martes el más reciente parte oficial con el balance consolidado de los daños, víctimas y esfuerzos de asistencia humanitaria desplegados en el país tras el fuerte evento sísmico del pasado 24 de junio.

Texto: Últimas Noticias

Según lo publicado por el jefe del Estado Mayor para campamentos transitorios y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, las cifras reflejan la magnitud de la catástrofe que atraviesa el país, acumulando un total de 3.685 personas fallecidas y 16.740 heridos reportados hasta la fecha. El monitoreo sismológico adscrito a las autoridades indica, además, que se han registrado 1.076 réplicas en las zonas afectadas, manteniendo activos los protocolos de prevención y resguardo estructural.

Evaluación de daños e infraestructura

Los trabajos de evaluación e inspección de ingeniería civil e institucional arrojan un panorama complejo en las zonas urbanas y periféricas:

Pérdida de hogares: Un total de 17.907 personas se encuentran actualmente sin vivienda debido al desplome o la inestabilidad de sus residencias.

Un total de debido al desplome o la inestabilidad de sus residencias. Daños estructurales: Las autoridades reportan 856 edificios afectados con daños de diversa consideración.

Las autoridades reportan con daños de diversa consideración. Estructuras colapsadas: Se contabilizan 190 edificaciones totalmente colapsadas tras el impacto telúrico.

Rescate y asistencia humanitaria

En contraste con las pérdidas materiales y humanas, el esfuerzo conjunto de los cuerpos de seguridad locales y las brigadas extranjeras ha permitido salvar miles de vidas y mantener redes de suministro constantes en las comunidades vulnerables:

Vidas salvadas: Las operaciones de búsqueda urbana registran 6.462 personas rescatadas de entre las estructuras.

Las operaciones de búsqueda urbana registran de entre las estructuras. Atención social y médica: El Ejecutivo contabiliza 86.794 familias atendidas integralmente, así como un total de 25,970 pacientes que han recibido atención médica especializada.

El Ejecutivo contabiliza integralmente, así como un total de especializada. Logística de alimentación y servicios: Los despachos de contingencia han distribuido 9.603 toneladas de alimentos y un volumen de 8.322.853 litros de agua potable a través de los 87 campamentos transitorios habilitados para los damnificados.

Fuerza operativa desplegada en el terreno

El soporte logístico y operativo para hacer frente a la contingencia involucra a un masivo contingente humano de carácter mixto, coordinado por las autoridades nacionales: