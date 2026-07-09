Presidenta encargada supervisó despliegue de la FANB en zonas afectadas de Caraballeda

 • 0 Comentarios

La comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, supervisó el centro de operaciones del Ejército Bolivariano instalado en el campo de golf de la parroquia Caraballeda, sector Caribe, en el estado La Guaira.

Texto y fotos: Prensa Presidencial

Desde este puesto de comando se coordinan las acciones de despliegue y asistencia en las zonas más vulnerables y afectadas por la contingencia en la entidad guaireña, como Caraballeda y Tanaguarena.

Por otra parte, para optimizar las labores de recuperación la zona de operaciones civiles y militares se ha estructurado 10 cuadrantes, cada uno bajo el comando de un General de Brigada.

Delcy Rodríguez lidera despliegue de la FANB en Caraballeda, 9 de julio de 2026
Ver este vídeo en YouTube.

Las labores operativas se realizan a través de cuadrillas integradas por 250 hombres, conformadas por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Bomberos, Protección Civil, voluntarios y equipos de rescate tanto nacionales como internacionales.

Entre el personal en primera línea destacan los tenientes y tenientes de corbeta recién egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en la promoción «Venezuela Renacerá». Actualmente, un contingente de 6 mil 400 efectivos del Ejército Bolivariano, entre profesionales y tropas, se encuentran desplegados en el sitio ejecutando labores de atención directa a la población.

Durante la actividad, la Mandataria Encargada estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Gustavo González López; el comandante general del Ejército Bolivariano, MG Rubén Darío Belzares Escobar; el MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero, Autoridad Única y jefe del Estado Mayor para la contingencia; y Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios.

default

Balance oficial del 9 de julio: Cifra de víctimas fatales del doble sismo sube a 3.889

julio 9, 2026

Presidenta encargada entrega caninos a México para su entrenamiento en labores de rescate y condecora a articuladores de ayuda humanitaria de la UE

julio 9, 2026

Balance oficial para el 8 de julio reporta 3.811 fallecidos y 86 mil 794 familias atendidas tras el terremoto

julio 9, 2026

Delcy Rodríguez inspeccionó centro en La Carlota con 2 mil toneladas de ayuda humanitaria enviada por 28 países

julio 8, 2026

Delcy Rodríguez da inicio al Plan Venezuela Renace para recuperar viviendas afectadas por los sismos

julio 7, 2026

Cifra de fallecidos tras los sismos asciende a 3.685 y se totalizan más de mil réplicas

julio 7, 2026

Designan nuevas autoridades en el Seniat, Pequiven, Banco de Venezuela y CIIP

julio 7, 2026

Delcy Rodríguez ordena plan para reanudar vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía

julio 7, 2026

Diosdado Cabello: rechazamos las vulgares y miserables declaraciones del alcalde de Panamá

julio 7, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios