Presidenta encargada supervisó despliegue de la FANB en zonas afectadas de Caraballeda

Texto y fotos: Prensa Presidencial

Desde este puesto de comando se coordinan las acciones de despliegue y asistencia en las zonas más vulnerables y afectadas por la contingencia en la entidad guaireña, como Caraballeda y Tanaguarena.

Por otra parte, para optimizar las labores de recuperación la zona de operaciones civiles y militares se ha estructurado 10 cuadrantes, cada uno bajo el comando de un General de Brigada.

Delcy Rodríguez lidera despliegue de la FANB en Caraballeda, 9 de julio de 2026

Las labores operativas se realizan a través de cuadrillas integradas por 250 hombres, conformadas por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Bomberos, Protección Civil, voluntarios y equipos de rescate tanto nacionales como internacionales.

Entre el personal en primera línea destacan los tenientes y tenientes de corbeta recién egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en la promoción «Venezuela Renacerá». Actualmente, un contingente de 6 mil 400 efectivos del Ejército Bolivariano, entre profesionales y tropas, se encuentran desplegados en el sitio ejecutando labores de atención directa a la población.

Durante la actividad, la Mandataria Encargada estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Gustavo González López; el comandante general del Ejército Bolivariano, MG Rubén Darío Belzares Escobar; el MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero, Autoridad Única y jefe del Estado Mayor para la contingencia; y Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios.

default