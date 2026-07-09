Presidenta encargada supervisó despliegue de la FANB en zonas afectadas de Caraballeda

La comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, supervisó el centro de operaciones del Ejército Bolivariano instalado en el campo de golf de la parroquia Caraballeda, sector Caribe, en el estado La Guaira.
Texto y fotos: Prensa Presidencial
Desde este puesto de comando se coordinan las acciones de despliegue y asistencia en las zonas más vulnerables y afectadas por la contingencia en la entidad guaireña, como Caraballeda y Tanaguarena.
Por otra parte, para optimizar las labores de recuperación la zona de operaciones civiles y militares se ha estructurado 10 cuadrantes, cada uno bajo el comando de un General de Brigada.
Las labores operativas se realizan a través de cuadrillas integradas por 250 hombres, conformadas por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Bomberos, Protección Civil, voluntarios y equipos de rescate tanto nacionales como internacionales.
Entre el personal en primera línea destacan los tenientes y tenientes de corbeta recién egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en la promoción «Venezuela Renacerá». Actualmente, un contingente de 6 mil 400 efectivos del Ejército Bolivariano, entre profesionales y tropas, se encuentran desplegados en el sitio ejecutando labores de atención directa a la población.
Durante la actividad, la Mandataria Encargada estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Gustavo González López; el comandante general del Ejército Bolivariano, MG Rubén Darío Belzares Escobar; el MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero, Autoridad Única y jefe del Estado Mayor para la contingencia; y Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios.