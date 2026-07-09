Ricardo Menéndez y Raúl Cazal visitaron este jueves el campamento transitorio de la Escuela de Artes César Rengifo

 • 0 Comentarios

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, y el ministro de Cultura, Raúl Cazal, recorrieron este jueves 9 de julio los espacios del Campamento Transitorio de la Escuela de Artes César Rengifo, en la parroquia Altagracia de Caracas. Allí, constataron el espíritu de fe y esperanza que mantienen las familias afectadas por el doble sismo que actualmente habitan ese espacio de forma temporal.

Texto: Angie Vélez / Fotos: Nathael Ramírez

El recorrido, que sirvió para supervisar la atención y los planes de soporte emocional para las familias de este campamento, también contó con la presencia del viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa; la directora del Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural, Ivetty Ferrer; y el director de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, Roy Lorenzo.

Durante la jornada, las familias se reunieron en las áreas comunes, compartieron en un ambiente tranquilo y se integraron en diversas dinámicas recreativas y lúdicas.

Mayru Solórzano, habitante del piso 6 del urbanismo Luz y Esperanza en la parroquia Altagracia, compartió su experiencia tras resultar afectada por el sismo: sufrió una caída que le ocasionó una fisura en el brazo derecho. En el campamento recibe atención médica e integral. Solórzano, quien se encuentra en el lugar junto a su madre y su hijo, manifestó mantener la fortaleza y la fe para salir adelante junto a su familia.

Respuesta institucional y atención integral

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó el despliegue del Ejecutivo Nacional para atender a la población en los campamentos temporales transitorios tras el evento sísmico, con una atención fundamentada en la organización, la solidaridad y la esperanza.

Cazal resaltó el trabajo conjunto entre las instituciones y las bases populares para garantizar a las familias afectadas el acceso integral a servicios de salud, educación y vivienda digna. Igualmente, destacó el programa cultural, recreativo y deportivo “Ruta de la Esperanza”, que actualmente atiende a familias en diversos campamentos.

Asimismo, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, instó a transformar el ordenamiento urbano del país bajo la premisa de diseñar con la naturaleza y no pretendiendo dominarla. Señaló que los modelos tradicionales ignoraron las variables geológicas, lo que llevó a que grandes concentraciones de población hayan levantado sus comunidades en zonas de alto riesgo ante sismos y aludes torrenciales, por lo que el Plan de Desarrollo debe superar la visión de embaular los cauces de agua y asumir las lecciones del pasado para construir en entornos seguros.

El campamento transitorio César Rengifo garantiza actualmente resguardo y atención integral a un total de 14 familias conformadas por 38 personas, entre ellas 7 niños y 13 adultos mayores. Como en los demás campamentos, este espacio se consolida como un eje de apoyo social y comunitario para las personas afectadas mientras avanzan las soluciones habitacionales definitivas.

 

Presidenta encargada supervisó despliegue de la FANB en zonas afectadas de Caraballeda

julio 9, 2026

Promueven el arte como herramienta sanadora en campamento transitorio instalado en la U.E.N. Edoardo Crema de El Paraíso

julio 9, 2026

Escombros en La Guaira serán trasladados a 11 vertederos: No serán lanzados al mar

julio 9, 2026

Balance oficial del 9 de julio: Cifra de víctimas fatales del doble sismo sube a 3.889

julio 9, 2026

Presidenta encargada entrega caninos a México para su entrenamiento en labores de rescate y condecora a articuladores de ayuda humanitaria de la UE

julio 9, 2026

Balance oficial para el 8 de julio reporta 3.811 fallecidos y 86 mil 794 familias atendidas tras el terremoto

julio 9, 2026

Niños, niñas y adolescentes del campamento Carlos Fiol exploran la fotografía a través del juego

julio 9, 2026

Ejecutivo nacional ratifica su compromiso con las familias afectadas por el doble terremoto

julio 9, 2026

Museos llevan la Ruta de la Esperanza a niños y niñas de urbanismo en Caracas

julio 9, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios