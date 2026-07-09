Ricardo Menéndez y Raúl Cazal visitaron este jueves el campamento transitorio de la Escuela de Artes César Rengifo

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, y el ministro de Cultura, Raúl Cazal, recorrieron este jueves 9 de julio los espacios del Campamento Transitorio de la Escuela de Artes César Rengifo, en la parroquia Altagracia de Caracas. Allí, constataron el espíritu de fe y esperanza que mantienen las familias afectadas por el doble sismo que actualmente habitan ese espacio de forma temporal.

Texto: Angie Vélez / Fotos: Nathael Ramírez

El recorrido, que sirvió para supervisar la atención y los planes de soporte emocional para las familias de este campamento, también contó con la presencia del viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa; la directora del Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural, Ivetty Ferrer; y el director de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, Roy Lorenzo.

Durante la jornada, las familias se reunieron en las áreas comunes, compartieron en un ambiente tranquilo y se integraron en diversas dinámicas recreativas y lúdicas.

Mayru Solórzano, habitante del piso 6 del urbanismo Luz y Esperanza en la parroquia Altagracia, compartió su experiencia tras resultar afectada por el sismo: sufrió una caída que le ocasionó una fisura en el brazo derecho. En el campamento recibe atención médica e integral. Solórzano, quien se encuentra en el lugar junto a su madre y su hijo, manifestó mantener la fortaleza y la fe para salir adelante junto a su familia.

Respuesta institucional y atención integral

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó el despliegue del Ejecutivo Nacional para atender a la población en los campamentos temporales transitorios tras el evento sísmico, con una atención fundamentada en la organización, la solidaridad y la esperanza.

Cazal resaltó el trabajo conjunto entre las instituciones y las bases populares para garantizar a las familias afectadas el acceso integral a servicios de salud, educación y vivienda digna. Igualmente, destacó el programa cultural, recreativo y deportivo “Ruta de la Esperanza”, que actualmente atiende a familias en diversos campamentos.

Asimismo, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, instó a transformar el ordenamiento urbano del país bajo la premisa de diseñar con la naturaleza y no pretendiendo dominarla. Señaló que los modelos tradicionales ignoraron las variables geológicas, lo que llevó a que grandes concentraciones de población hayan levantado sus comunidades en zonas de alto riesgo ante sismos y aludes torrenciales, por lo que el Plan de Desarrollo debe superar la visión de embaular los cauces de agua y asumir las lecciones del pasado para construir en entornos seguros.

El campamento transitorio César Rengifo garantiza actualmente resguardo y atención integral a un total de 14 familias conformadas por 38 personas, entre ellas 7 niños y 13 adultos mayores. Como en los demás campamentos, este espacio se consolida como un eje de apoyo social y comunitario para las personas afectadas mientras avanzan las soluciones habitacionales definitivas.