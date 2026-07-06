Clases reinician en 18 estados del país este lunes, mientras zonas devastadas por terremotos permanecen en pausa educativa

Luego de la pausa forzada por los devastadores terremotos del 24 de junio, Venezuela reinició este lunes las actividades escolares en las regiones del país que no resultaron afectadas por los sismos. La medida busca retomar la normalidad en 18 de los 24 estados, donde la infraestructura educativa se encuentra operativa y sin daños estructurales que pongan en riesgo a estudiantes y docentes.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

Suspensión se mantiene en la zona centro-norte costera

La reanudación de clases, anunciada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, se aplica de manera diferenciada. Las instituciones educativas permanecerán cerradas de forma indefinida en el municipio Libertador de Caracas, en todo el estado La Guaira (la región más golpeada), y en varios municipios de los estados Miranda, Carabobo, Aragua y Falcón. En estas zonas, donde el impacto de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 fue más severo, las autoridades han priorizado las labores de rescate, la remoción de escombros y la atención a las comunidades damnificadas.

Plan de contingencia y nuevo calendario escolar

Para las regiones que sí reanudaron actividades, el Ministerio de Educación diseñó un plan de contingencia que adapta el cronograma de cierre del año escolar. El nuevo calendario establece que el tercer momento pedagógico finalizará el 17 de julio. Posteriormente, del 20 al 23 de julio, se llevarán a cabo procesos de revisión y recuperación académica. Las inscripciones para el período 2026-2027 se realizarán el 27 y 28 de julio, y los actos de promoción, que deberán ser “estrictamente protocolares y cónsonos con el duelo nacional”, se celebrarán del 29 al 31 de julio, fecha en que culminará oficialmente el año escolar.

Gestión de riesgos como nuevo tema de estudio

Como parte de las medidas adoptadas tras la tragedia, el Ministerio de Educación ha instruido que se incorpore la gestión de riesgos como un tema transversal en el currículo escolar. Esta decisión busca preparar a la comunidad educativa ante futuras eventualidades. La Federación Venezolana de Maestros (FVM), por su parte, había exigido garantías de seguridad e infraestructura para el reinicio de clases en las zonas no afectadas, pidiendo que no se obligue a retomar actividades sin una debida evaluación técnica y estructural de las edificaciones.