Niños, niñas y adolescentes del campamento Carlos Fiol exploran la fotografía a través del juego

Niños, niñas y adolescentes del Campamento Transitorio de la Escuela Técnica Industrial Prof. Carlos Fiol, en Catia La Mar, La Guaira, participaron este miércoles en el taller “Construcción de un visor fotográfico”. Se trató de un encuentro lúdico-formativo dirigido a enseñar principios de la fotografía a través del juego, organizado por el Centro Nacional de la Fotografía (CENAF).

Texto: Alexander Vivas / Fotos: CENAF

En esta dinámica, que incluye el uso de materiales reciclables, se confeccionaron módulos rectangulares y pantallas que simulaban el mecanismo de la cámara fotográfica usado para encuadrar y enfocar imágenes.

Con sus propios visores, niñas y niños atrapaban reflejos lumínicos. Una experiencia que calificaron de mágica y asombrosa, mientras miembros del equipo del CENAF ofrecían explicaciones pedagógicas para nutrir esta experiencia formativa.

La actividad brindó una nueva experiencia a infantes como Ámbar, Luna y Zamira, quienes manifestaron su sorpresa ante las imágenes captadas por el pequeño dispositivo creado con sus propias manos.

Esta jornada de formación, inscrita en la agenda que promueve el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) para fomentar la actividad artística y recreativa como herramienta de gestión emocional tras el doble sismo del 24 de junio, fue facilitada por Leiser Alfonzo, Fanexys Tezara, Neicy Cabrera, Rosalía Barreto y Laurys Salamanca, miembros del CENAF.

La actividad, además, formó parte de un despliegue multidisciplinario en el campamento, que incluyó una jornada de cedulación y la asistencia médica ofrecida por especialistas de SaludArte, servicio médico del MPPC, y el Ejército Bolivariano.