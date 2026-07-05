Comisión de Habitalidad con apoyo de Portugal inspeccionó los hospitales Pérez Carreño y J.M. de los Ríos

La Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura se reunió con el embajador de Portugal en Venezuela, Manuel Pinheiro da Silva, quien puso a disposición un grupo de ingenieros civiles especialistas en estructuras para inspeccionar en conjunto el Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño y el Hospital de Niños Dr. J.M. de los Ríos tras los sismos del pasado 24 de junio.

Texto: Nota de Prensa

“Estos hospitales fueron inspeccionados en una comisión conjunta. Del lado venezolano, también habían ingenieros civiles egresados de la Universidad Central de Venezuela con ascendencia portuguesa”, explicó el ingeniero civil, José Gregorio Rengel, quien agregó que ambos recintos fueron revisados piso por piso y también con sobrevuelos de drones.

“Se determinó que los dos hospitales están en buen estado, hay seguridad y, en general, no sufrieron daños importantes en su estructura, solo deterioros en elementos no estructurales y muy levemente”, agregó el experto.

El gobierno de Portugal envió a Venezuela un contingente de ayuda humanitaria conformado por más de 60 especialistas y 23 toneladas de suministros.

La brigada estuvo integrada por bomberos del Regimiento de Bomberos Sapadores de Lisboa, agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR), efectivos de Protección Civil y profesionales del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM)

Además, este 5 de julio, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, decretó luto nacional en Portugal en memoria de las víctimas de los sismos, especialmente los 95 ciudadanos portugueses fallecidos en Caracas y La Guaira.