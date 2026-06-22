Noche Cinemateca: Una experiencia multisensorial para celebrar la afrovenezolanidad

La Cinemateca Nacional lanza un innovador ciclo de eventos que combina cine, arte y tradición en el Museo de Bellas Artes.

Texto: Alba Ciudad / Entrevista: Angie Vélez/ Fotos: Luigino Bracci

Puedes escuchar la entrevista aquí:

A partir de este viernes 26 de junio, la Fundación Cinemateca Nacional da inicio a “Noche Cinemateca“, un ciclo de eventos temáticos que busca transformar la experiencia cinematográfica tradicional en una celebración artística interdisciplinaria que se extiende más allá de la pantalla . La cita inaugural, titulada “El eco de las custodias: Ensueño sensorial de San Juan”, estará dedicada a la celebración de San Juan y a la afrovenezolanidad .

Así lo anunció Rosa Raidán, presidenta de la Cinemateca Nacional, en entrevista con el Noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, conducido por la periodista Angie Vélez. Raidán explicó que el espíritu de esta iniciativa es “llevar el cine más allá de la sala de cine” y comprender que el disfrute del arte cinematográfico puede ser una experiencia más amplia y envolvente.

¿Qué ofrece la primera Noche Cinemateca?

La velada comenzará a las 6:00 pm con la proyección de la película “Azú, alma de princesa”, del cineasta Luis Alberto Lamata . Tras la función, los asistentes podrán sumergirse en un laberinto multisensorial diseñado por Dayon Moiz, fundadora del colectivo Venezuela Indómita, quien liderará una experiencia con los ojos vendados para disfrutar de la cultura afrovenezolana a través de sonidos, aromas y texturas .

El evento contará con la participación de diversas agrupaciones y propuestas:

– Música en vivo: Tambores de Bruna y Tamboriprimo, agrupación que celebra 30 años de trayectoria preservando los ritmos afrovenezolanos.

– Gastronomía afrovenezolana: A cargo del proyecto Sankofa.

– Instalación de turbantes para hombres y mujeres que deseen participar.

– Coctelería temática.

Raida indicó que esta propuesta forma parte de una línea de trabajo de la Cinemateca para “darle vida a nuestros espacios”, ampliar el público hacia la juventud y el adulto contemporáneo, y desmontar la idea de que el cine de autor o no comercial puede ser aburrido o alejado de la realidad del espectador .

60 años de historia y renovación

La iniciativa se enmarca en la celebración de los 60 años de la Cinemateca Nacional, fundada el 4 de mayo de 1966 por la cineasta Margot Benacerraf . Desde entonces, la institución se ha dedicado a archivar, preservar y presentar el patrimonio fílmico venezolano, albergando más de 85.000 películas y 30.000 fotografías .

Actualmente, la Cinemateca también ofrece en el Museo de Bellas Artes una exposición que recorre sus seis décadas de historia, con carteles de películas y objetos de su archivo fílmico .

¿Cómo asistir?

Las Noches Cinemateca se realizarán el último viernes de cada mes . El aforo es limitado a 208 butacas (capacidad de la sala del MBA), por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación.

– Costo: 1.800 bolívares

– Horario: 6:00 pm a 11:00 pm

– Ubicación: Sala de la Cinemateca en el Museo de Bellas Artes, Caracas

Las entradas están disponibles a través del enlace en la biografía de la cuenta oficial de Instagram @cinematecanacional_ve. Tras realizar el pago móvil, los asistentes recibirán un código QR con su boleto digital.

La presidenta de la Cinemateca invitó a todo el público a participar y aseguró que tienen garantizadas las medidas de seguridad para disfrutar del espacio en el museo hasta esa hora.