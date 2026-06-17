Reinaugurado el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV

Este martes 16 de junio, la Universidad Central de Venezuela reinauguró el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación (FHyE) tras meses de arduos trabajos de reparación y rehabilitación entre las autoridades ucevistas, la comunidad universitaria y la Comisión Presidencial para la recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Fuente: Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV

El acto contó con la bendición del sacerdote de la Parroquia Universitaria, Eduardo Soto; las palabras del Doctor en Humanidades y Decano de la FHyE, Pedro Barrios; la participación especial de la coral de la Asociación de Profesores (APUCV) y la presencia de estudiantes, profesores, directores y personal administrativo.

“Este auditorio estuvo inhabilitado por más de seis años. No ha sido fácil llegar a este día tan esperado. Es un espacio emblemático para nuestra facultad pero especialmente para la Escuela de Artes, la coordinación de extensión y nuestros institutos”, expresó Barrios, quien agregó que en octubre se celebrará en este lugar el aniversario número 80 de la FHyE.

Barrios resaltó que Humanidades y Educación es la segunda Facultad, después de Medicina, con mayores carreras, dependencias y estudiantes. “Son 10 escuelas las que disfrutarán de este espacio. Pero además, la Escuela de Educación tiene los estudios universitarios especializados, que no están en el campus, pero van a participar en nuestro 80 aniversario”, agregó.

El Decano resaltó que anteriormente el auditorio no contaba con aire acondicionado. “Todo fue restaurado. Tenemos nuevo sonido, iluminación, butacas y tarima reparadas, se conservó el emblemático piano”.

Barrios aseguró que este espacio –conocido coloquialmente como el Auditorio de Humanidades- “pronto contará con nombre y apellido”. Además exhortó a toda la comunidad universitaria a “seguir trabajando y buscando soluciones” en pro del campus.

Este recinto -construido entre 1955 y 1956- cuenta con 256 butacas, una capacidad que lo convierte en el lugar ideal para realizar jornadas, conciertos, conferencias, coloquios, etc.

El 12 de octubre de 1946, la Facultad de Filosofía y Letras de la UCV pasó a ser formalmente la Facultad de Humanidades y Educación. Ese día, el fundador y primer decano de la FHyE, Mariano Picón Salas, expuso la urgencia de ampliar los estudios humanísticos.

Hoy, la Facultad de Humanidades y Educación cuenta con 10 escuelas: Artes; Bibliotecología y Archivología; Comunicación Social; Educación; Filosofía; Geografía; Historia; Idiomas Modernos; Letras y Psicología.