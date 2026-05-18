Yolanda Aranguren y la Estudiantina Universitaria de la UCV celebran 67 años con “Sonidos de mi Tierra” 🗓

La directora de la agrupación ofreció una emotiva entrevista en el Noticiero Cultura Al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM con la periodista Angie Vélez, para invitar al concierto del próximo 20 de mayo en la Sala de Conciertos de la UCV.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos:

Puedes escuchar la entrevista aquí:

La música venezolana se prepara para una cita de lujo. El próximo miércoles 20 de mayo, a las 2:00 de la tarde, la histórica Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) será el escenario del concierto “Sonidos de mi Tierra”, una celebración de los 67 años de trayectoria de la Estudiantina Universitaria, la agrupación de mandolinas más antigua y representativa del país .

En el marco de la promoción de este magno evento, la directora de la agrupación, Yolanda Aranguren, fue entrevistada en el Noticiero Cultura Al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM conducido por la periodista Angie Vélez. Durante la conversación, Aranguren ofreció detalles conmovedores y exclusivos sobre el concierto, la historia de la organización y el profundo significado de mantener viva una tradición que comenzó en 1959 de la mano del maestro Teófilo León .

“Ha sido mi vida, mi pasión”

La entrevista , reveló la esencia humana y artística de la Estudiantina. Al ser consultada sobre qué significa para ella la agrupación, Yolanda Aranguren, con una emotividad que marcó la pauta de la conversación, confesó: “Mira Angie, la estudiantina universitaria para mí ha sido mi vida, ha sido mi pasión”.

La directora, quien ingresó a la agrupación en 1983 y dicta clases de mandolina desde 1992, explicó que su amor por la música venezolana fue sembrado por el maestro Orlando Gámez Arismendi, actual director artístico de la agrupación. “Él siempre nos sembró ese amor, ese respeto por nuestra música, el valorarla. Esa semillita dio muchos frutos… se convirtió en una pasión muy hermosa que me ha llevado a proteger, a contribuir a mantener en el tiempo este trabajo tan hermoso”, relató Aranguren durante el programa.

Una anécdota fundacional que revive en el concierto

Uno de los momentos más entrañables de la conversación fue cuando Yolanda Aranguren rememoró los inicios de la Estudiantina. Con motivo del aniversario, la directora reveló una historia que pocos conocen y que será homenajeada el próximo miércoles.

“El primer concierto de la estudiantina fue en mayo de 1959. El maestro Teófilo León tenía muy pocos meses ensayando y solo tenía un tema preparado: ‘Endrina’ de Napoleón Lucena”, recordó Aranguren. Pese a la timidez inicial por tener un repertorio tan reducido, la agrupación aceptó la invitación para participar en un festival interuniversitario. “La estudiantina se presentó en la Sala de Conciertos el 26 de mayo de 1959 con la dicha de que ese único tema causó tanta sensación que tuvieron que tocarlo tres veces. El público estaba encantado”.

Fiel a esa tradición, Yolanda Aranguren confirmó que “Endrina” será parte fundamental del repertorio del concierto “Sonidos de mi Tierra”. “Vamos a interpretar ese tema para evocar ese significativo y precioso momento. Será un momento para mover esas emociones lindas al poder tocar, 67 años después, ese mismo tema que la estudiantina de aquella época tocó”, destacó emocionada.

Un repertorio que es un viaje por la geografía musical

Durante la entrevista, la directora detalló el variado menú musical que los asistentes podrán disfrutar. La agrupación, conocida por sus arreglos exclusivos que adaptan la música venezolana al formato de orquesta de mandolinas (primeras y segundas mandolinas, mandolas, guitarras, cuatro y contrabajo), presentará un repertorio que incluye:

Valses como “Tardes de Naiguatá” de Eduardo Serrano.

Un homenaje al recientemente fallecido Henry Martínez con un merengue.

“Joropo del Totumo de Guarenas” de Benito Canónico.

“La Reina”, una contradanza de Amable Torres.

Y para mostrar la versatilidad de la agrupación, también se interpretarán temas universales como “Nel Blu Di Pinto Di Blu” (Volare), el tango “Por una Cabeza” de Carlos Gardel, y el paso doble “Suspiros de España”.

Una mención especial merece “La Ceci”, un merengue del mandolinista Cristóbal Soto dedicado a la querida Cecilia Torres.

La familia que sana a través de la música

Más allá de lo artístico, Yolanda Aranguren compartió con Angie Vélez el secreto de la longevidad de la agrupación. Para ella, la Estudiantina es una familia. “Tenemos días difíciles, llegamos estresados, pero cuando llegamos al ensayo todo lo malo se nos olvida. El ensayo se convierte en una catarsis. Ese ha sido uno de los secretos de que el trabajo de la estudiantina haya permanecido y se haya perfeccionado por tantos años”, confesó la directora, destacando el poder sanador y unificador de la música.

Detalles del evento y cómo asistir

Para quienes deseen ser parte de esta celebración, Yolanda Aranguez extendió la invitación final

El concierto “Sonidos de mi Tierra” se realizará el próximo miércoles 20 de mayo a las 2:00 de la tarde en la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV).Las entradas tienen un costo de 2 dólares (tasa BCV) y están disponibles en la taquilla del Aula Magna de la UCV. La organización cuenta con punto de pago para facilitar la adquisición.

“Los esperamos. Queremos que esa sala se llene para disfrutar de un hermoso momento y conectarse con lo bello de nuestra música”, concluyó Yolanda Aranguren, directora de la Estudiantina Universitaria, en su participación en el Noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM.