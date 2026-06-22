Grupo Herencia celebró a San Juan Bautista con tambores y agradecimiento por el Premio Cubadisco

La agrupación venezolana convirtió su tradicional fiesta del 20 de junio en una ofrenda por el galardón obtenido con “Portal Sinfonía para el Tambor”.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos. / Fotos: Juan Cano

Puedes escuchar la entrevista aquí:

El Nuevo Nuevo Circo de Caracas fue escenario el pasado sábado 20 de junio de una celebración especial: la tradicional fiesta en honor a San Juan Bautista del Grupo Herencia, que este año adquirió una connotación muy particular . La cita comenzó a las 4 de la tarde y se extendió hasta la medianoche, con tambores, cantos y un ambiente de profunda espiritualidad.

Manuel Moreno, director de la agrupación, conversó en el Noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM sobre el significado de esta edición. La festividad, que el grupo celebra de manera ininterrumpida desde hace 27 años, se convirtió en una gran ofrenda de agradecimiento a San Juan por el reconocimiento internacional que acaban de recibir .

Un reconocimiento internacional para el tambor venezolano

El motivo de la celebración fue la obtención del Premio Internacional Cubadisco 2026, uno de los galardones musicales más importantes de América Latina . Herencia fue reconocida por su obra “Portal Sinfonía para el Tambor”, una pieza conjunta con la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta del Sistema Nacional de Orquestas .

Como explicó Manuel Moreno durante la entrevista, la obra fue una creación del maestro Matías Azpúrua para la orquestación, junto al maestro Anderson Cordero en el bajo eléctrico y la creación percutiva del grupo Herencia .

“Lo más importante es que desde este Portal se muestra la primera vez que se hace una sinfonía específicamente para honrar el Tambor en todas sus líneas, en todos sus valores, en todos sus quehaceres, en todas sus formas existentes, convirtiéndose en el instrumento que llama a la unidad y a la paz de los pueblos” .

El premio fue entregado en la Feria Internacional de la Música Cubadisco, celebrada en La Habana, Cuba, donde el grupo ha participado en varias ediciones desde el año 2014 .

Una fiesta de integración y espiritualidad

La celebración en el Nuevo Circo mantuvo la esencia que caracteriza al San Juan de Herencia. El ritual incluyó la elaboración de un altar para el Santo, adornado con palmas, flores y frutas, alrededor del cual se colocaron velas . Los asistentes, entre los que se encontraban poetas, escritores, antropólogos y cultores de diversas agrupaciones, compartieron en un ambiente de respeto y devoción.

Moreno invitó a todos a participar en futuras actividades, sin importar su conocimiento previo de la tradición, y explicó que “el tambor es el elemento que tenían nuestros ancestros para celebrarlo”, destacando el carácter integrador de la festividad. Para el grupo, el círculo que se forma alrededor del tambor representa un espacio de libertad y conexión con el legado ancestral .

La fiesta también fue una oportunidad para celebrar los diversos proyectos que la agrupación ha desarrollado en los últimos años, como la Universidad del Tambor, que ofrece formación tanto presencial como en línea, y el programa “Herencia Mujer Tambor”, que incentiva a mujeres a adentrarse en la percusión afrovenezolana .

El encuentro se llevó a cabo en los espacios del Nuevo Nuevo Circo de Caracas, un lugar con más de cien años de historia que se ha transformado en un espacio para la integración de las artes y que actualmente es la sede de las prácticas de la Universidad del Tambor.