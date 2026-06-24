Habilitaron Parque Generalísimo Francisco de Miranda para vecinos en zonas de riesgo

El Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como Parque del Este, en Caracas, fue habilitado para aquellos vecinos que se encuentren en zonas de riesgo. Así lo anunció el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Texto: AVN

“Abrimos el Parque Generalísimo Francisco de Miranda para que los vecinos de los Palos Grandes y Sebucán, de los edificios afectados puedan resguardarse”, indicó Pérez Pirela. La zona del este de Caracas es una de las más afectadas por el movimiento telúrico.

Luego del terremoto ocurrido la tarde de este miércoles 24 de junio, alrededor de las 6:00 p.m., se registró un movimiento telúrico que ronda los 7 grados en la escala de Richter, que sacudió los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, La Guaira, Lara, Miranda, Mérida y Yaracuy, que generó grandes afectaciones en el país.