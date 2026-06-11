Relanzan Registro Especializado de Artesanos y Artesanas

Como parte de las políticas públicas orientadas a conocer el número de artesanos y artesanas, sus diferentes disciplinas, técnicas, materias primas, talleres y lugares de circulación de las artesanías, la Fundación Red de Arte relanza su Registro Nacional de Artesanos, Artesanas y Artesanía (RNAAA).

Texto y Foto: Red de Arte

La plataforma digital automatizada, que consolida más de cinco años de trabajo en el sector, tiene como objetivo visibilizar, fortalecer y articular el quehacer artesanal del país. Su base de datos ha sido construida a partir de los registros previos de la propia Fundación Red de Arte, recabados de forma virtual durante el último lustro. De esta manera, se garantiza que ningún artesano o artesana quede fuera del sistema de reconocimiento nacional.

Proceso de inscripción y certificación

La plataforma ha sido diseñada para facilitar el acceso de los usuarios y usuarias. Quienes deseen inscribirse o verificar su situación deberán ingresar al portal web oficial, introducir su número de cédula de identidad y, en caso de requerirlo, completar los datos faltantes para formalizar su inscripción.

Al finalizar este paso, el sistema generará en las próximas ocho horas inmediatas una constancia de inscripción que acredita la recepción de datos. Posteriormente, se iniciará un período de verificación. Dicho proceso incluirá la consulta a instancias locales y nacionales, entre ellas los consejos de artesanos, gabinetes culturales e instituciones presentes en cada territorio.

Una vez comprobada la totalidad de los datos, en un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, las artesanas y los artesanos recibirán su certificado oficial como creadores venezolanos. Este documento avala trayectoria, especialidades y datos institucionales, y será emitido exclusivamente después de haber verificado toda la información presentada.

¿Quiénes pueden registrarse?

De acuerdo con lo establecido en la Ley para el Desarrollo y la Creación Artesanal (2015), en su artículo 7, la artesanía es la actividad liberadora “individual, familiar o comunitaria de producción, transformación y elaboración de bienes o artículos de significado cultural, decorativo o utilitario, a partir de materiales o sustancias orgánicas o inorgánicas nacionales, realizada mediante el uso de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente, obteniendo un resultado final estético, único e individualizado”.

Así, están convocados todos los artesanos y artesanas que desempeñen su labor en cualquiera de las modalidades que clasifica la misma ley: indígena, tradicional, contemporánea o experimental. Se contemplan talleres de carácter personal, familiar, comunitario o emprendimiento, sin distinción de nivel educativo o experiencia, desde aprendices hasta maestras y maestros patrimoniales.

Información clave para el registro

Para completar el proceso, las y los interesados deberán contar con información actualizada sobre datos personales, datos del taller, trayectoria, materias primas utilizadas, especialidades, herramientas de trabajo, comercialización y organización, entre otros aspectos.

Una vez finalizada la verificación favorable de todos los datos, el sistema generará un certificado digital. Este contendrá los datos esenciales de la artesana o artesano, incluyendo el número de registro (NR), trayectoria, ámbito artesanal, especialidades, materias primas y datos del taller. Dicho documento será la constancia oficial de pertenencia al RNAAA y podrá ser utilizado para gestiones institucionales, participación en ferias, convocatorias públicas y programas de acompañamiento.

Convocatoria

La Fundación Red de Arte, órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) invita a las artesanas y artesanos del país a consultar su estatus y, de ser necesario, completar su información en el nuevo registro especializado. La participación es clave para construir un mapa real del sector, promover políticas públicas diferenciadas y garantizar el acceso a beneficios, formación y espacios de comercialización.

El registro está disponible de manera permanente a través del portal web oficial de la Fundación Red de Arte: https://reddearte.gob.ve/registro/.

Para más información, pueden comunicarse a través de las redes sociales de la Fundación Red de Arte o escribir al correo de contacto dispuesto en el portal.