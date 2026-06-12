Inaugurado el Festival Nacional de Coros con la fuerza del legado de Modesta Bor

 • 0 Comentarios

Con una emotiva gala que conjugó la armonía vocal y la identidad musical del país, este jueves 11 de junio se inauguró el Festival Nacional de Coros en el Teatro Nacional, en Caracas. El evento, que reunió a autoridades del ámbito cultural y representantes del movimiento coral venezolano, rinde homenaje al centenario del nacimiento de la insigne compositora, arreglista y docente Modesta Bor.

Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez y Edys Glod

La velada ofreció un recorrido por la música tradicional venezolana y el vasto legado de la homenajeada, a través de las voces de agrupaciones nacionales. El inicio del concierto estuvo a cargo de los Niños Cantores de Venezuela, quienes bajo la dirección de Paola Otero deleitaron al público con piezas como “Ave María”, “Los gallos” y el “Polo margariteño”, todas con arreglos de Bor. Luego, la Coral del Palacio de Miraflores, dirigida por Amílcar Martínez, sumó los temas “El Morrocoy, “Cantares”, “Canción para mis amigos” y “Arroz con coco”.

El despliegue musical continuó con la presentación de la Coral Luis Pérez Padilla de Carayaca, bajo la dirección de Loreley Pérez, para interpretar las canciones “Una paloma blanca”, “Doñana” y “La Mónica Pérez”. Asimismo, la Coral del Consejo Nacional Electoral, guiada por la batuta de Jesús Ponce Barreto, aportó su enfoque en la música popular con la ejecución de los temas “El Cardenal”, “Linda Barinas”, “Sambarambulé” y “Golosinas criollas”.

Finalmente, la Coral Juventudes Culturales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) acopló sus voces para dar cierre al concierto con los temas “Balada de luna”, “Poco a poco”, “Lucerito” y “Ave María, qué muchacho”.

La esencia sonora de la venezolanidad

El acto contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien rememoró cómo desde su infancia conoció el impacto y la trascendencia de la obra de la maestra homenajeada. “Bor fue una de las compositoras que hizo que nuestra tierra también vibre en la música, en la sonoridad, en nuestro sentir venezolano”, indicó.

Asimismo, resaltó los aportes pedagógicos de la artista. “Ella impulsó el movimiento coral venezolano. Sus composiciones están hechas para los niños y niñas, para la patria y para el futuro”, expresó.

Por su parte, el cantor y miembro del Equipo Promotor Nacional de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, Iván Pérez Rossi, amenizó el encuentro compartiendo versos en décima escritos por Rafael Salazar en honor a la compositora.

Pérez Rossi celebró la puesta en marcha de este encuentro polifónico. “La obra de Modesta Bor es incalculable. Como músico y cantante, me conmueve esta obra que se está haciendo. Gracias, Modesta. Vivirás 100 años más”, manifestó de forma emotiva.

Las actividades del Festival Nacional de Coros continúan en el Teatro Nacional este 12 de junio, a las 4:00 de la tarde. Entre el 13 y 15, se trasladará al Teatro Teresa Carreño. El evento continuará hasta el viernes 19, con una variada programación formativa y artística en las sedes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) en Caracas y varias regiones del territorio nacional.

Programación del Primer Festival Nacional de Coros en homenaje a Modesta Bor (+PDF)

junio 9, 2026

Más de 50 corales rendirán homenaje nacional a Modesta Bor en el Primer Festival Nacional de Coros

junio 5, 2026

Coro Vicente Emilio Sojo marcó otro exitoso encuentro en la Ucsar

mayo 29, 2026

La Capilla Histórica de la Ucsar será escenario del concierto “Voces en la Identidad” a cargo del Coro Vicente Emilio Sojo

mayo 27, 2026

Inicia Concurso Nacional Estudiantil de Composición en homenaje al centenario de Modesta Bor

abril 25, 2026

Modesta Bor: La arquitecta de los sonidos que transformó la raíz popular en vanguardia

abril 8, 2026

Coralistas hicieron resonar sus voces en la Casona Cultural Aquiles Nazoa

junio 4, 2024

Encuentro coral en homenaje a Gonzalo Peña Suárez, este domingo en La Casona

mayo 29, 2024

Celebraron Día Nacional del Canto Coral con entrega de reconocimientos

julio 17, 2023
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios